«Больше всего любил мать и сына»: дочь адмирала ВМФ об отношениях в погибшей семье

Алла Еловкова, дочь адмирала ВМФ Леонида Лобанова, который погиб в один день с убитыми неизвестным преступником женой и сыном в Петербурге, не верит в шокирующие версии, что выдвигают соседи и распространяет пресса. По словам женщины, в одночасье потерявшей родителей и младшего брата, члены ее семьи были достойными и любящими людьми и не могли навредить друг другу.

«Отец, каким я его 63 года знала, никогда никого в нашей семье пальцем не тронул и не назвал никаким даже просто вульгарным словом. Он был высокопорядочным и кристально честным человеком, настоящим русским офицером, одним из основателей Северного Флота вместе с адмиралом Лебедько (Владимир Лебедько, военно-морской деятель, автор книг, кандидат военных наук. — Прим. ред.), больше всего на свете любил мать и сына», — поделилась дочь военного.

Как отметила Еловкова, Леонид Лобанов всегда был сдержан в эмоциях, умел держать себя в руках, никогда не выпивал, не выражался нецензурно и не курил. Он любил читать исторические документы и романы, с увлечением и удовольствием рисовал. Дочь нисколько не сомневается в любви моряка к супруге, она также настаивает, что отец не был склонен к психозам, не устраивал скандалов.

Сын Лобанова Максим окончил консерваторию по классу фортепиано в Санкт-Петербурге, в период разгула коронавирусной инфекции он потерял работу, из-за чего пережил нервный срыв. Некоторое время 56-летний музыкант провел больнице, но после выписки вернулся к привычной, стабильной жизни.

Лишившаяся родных Алла от пережитого стресса слегла — давление подскочило до 240. Она не в состоянии прокомментировать трагедию лично, не может даже собраться с силами для телефонного разговора с журналистами. Однако и допустить, чтоб о ее близких выдумывали разные небылицы, не хочет. Поэтому обратилась в редакцию письменно.

«В квартиру я не входила, но они не были в нижнем белье, как пишет эта мерзость… Мать была в ночной рубашке, а Максим в футболке и трусах. В этот день была жара. Их ноги были на полу, сидели они лицом к лицу, а не лежали. Они могли сидеть на кровати и разговаривать. Я дома тоже могу ходить без посторонних в ночной рубашке, что с того? Написана гнусная гадость. Конечно, что-то произошло, но эту тайну пусть раскрывают следственные органы — это их работа… Они жили дружно и, как в сказке, умерли в один день», — сказала Алла.

Дочь адмирала с 19 лет живет самостоятельно. Именно она подняла тревогу, когда родня перестала отвечать на звонки. Дело в том, что женщина находится в Мурманске и связь с семьей поддерживает по телефону.

Как известно, 84-леняя супруга Лобанова и ее 56-летний сын получили смертельные ранения ножом в шею и в сердце, убийца также пробил обоим головы тяжелым предметом. В течение недели трупы разлагались в квартире, пока соседи не учуяли специфический запах. Кроме того, в полицию обратилась Алла. Прибывшие на место полицейские нашли несчастных в одной из комнат. Примерно в то же время, что и жена с наследником, под поезд попал и погиб сам адмирал - его личность, по данным источника 5-tv.ru, была установлена полицией. При себе у Лобанова был небольшой кухонный нож. Следствие по делу продолжается.

Тел своих близких Алла пока не видела, опознать отца по фото не смогла. Расследование она доверяет правоохранителям, тайнами следствия делиться с прессой не намерена. Разбирательство по делу продолжается.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места двойного убийства: из дома изрезанной семьи адмирала ВМФ вынесли разложившиеся тела.