Видео: старушка чудом поймала выпавшего из окна полуторогодовалого ребенка

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Игорь Рязов
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Пожилую жительницу Новокузнецка разыскивает полиция, чтобы отблагодарить за спасение жизни ребенка.

Фото, видео: depositphotos / chica-chica; Telegram @novosti_kuzbass

Пожилая жительница Новокузнецка чудом спасла полуторогодовалого ребенка, выпавшего из окна второго этажа. Видео с моментом происшествия появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что старушка стремительно подбегает к окну. Через несколько секунд из него падает ребенок. К счастью женщина успела вытянуть руки и поймать малыша до того, как он упал на землю. После этого она какое-то время стояла с ним на руках у подъезда.

В пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что попавший на видео инцидент произошел на прошлой неделе у одного из многоквартирных домов на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новокузнецке. Полицейские установили, что мама и папа выпавшего из окна ребенка в тот момент находились в квартире и занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они выбежали на улицу и увидели сына на руках прохожей. Последняя передала им ребенка. Прибывшие чуть позже медики диагностировали у мальчика незначительные ушибы.

После объявленной полицейскими кампании по поиску скромной пожилой женщины, нашлась и она. 64-летняя новокузнечанка Светлана Санарова рассказала, что в тот день возвращалась из магазина. Увидев малыша в окне, она бросила пакеты с покупками, подбежала к дому и подхватила падающего мальчика. По словам Светланы Санаровой, времени на обдумывание решения у нее не было, и она поступила так, как подсказало ей сердце.

В ближайшее время руководство новокузнецкой полиции встретится с женщиной, чтобы поблагодарить ее за отзывчивость и спасение ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как омский полицейский чудом спас двух упавших в колодец детей.

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