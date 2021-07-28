«Испытывал душевные потрясения»: Безруков рассказал о 15-летнем бездетном браке

Актер Сергей Безруков рассказал о том, как на нем сказывался бездетный брак с Ириной Безруковой, который длился 15 лет. По словам артиста, тот период был для него проблемным.

«Я испытывал серьезные душевные потрясения. Не буду об этом говорить, тем более что это дело прошлое… Это были мои безбашенные заморочки. Мне не по себе было, не понимал, что происходит — здоровые люди и вот… А я хотел быть именно в семье. Я просто воспитан так», — рассказал он в интервью Светлане Бондарчук.

В 2013 году общественность узнала о том, что у Безрукова есть внебрачные дети от коллеги по цеху Кристины Смирновой.

«Когда что-то не так, сначала ты ждешь, потом начинается… Вроде бы для всех улыбаешься, играешь крутых парней, у твоих героев есть дети, а в жизни вот такой диссонанс. Тогда возникают такие протуберанцы, когда начинаешь дурить. Вот я дурил, дурил…», — поделился актер.

Когда же Безруков начал встречаться с режиссером Анной Матисон, та быстро разглядела в нем надежного семьянина. Ранее она не хотела рожать от кого-либо.

«Аня мне так и сказала: "Я просто поняла, что ты тот самый отец, с которым нужно заводить детей, чтобы их было много. С тобой не страшно"», — вспомнил артист.

Недавно Матисон подарила мужу сына Василия. Также у пары растет пятилетняя дочь Мария и двухлетний Степан. Кроме того, Безруков поддерживает связь с 12-летней Александрой и девятилетним Иваном, которые родились от романа со Смирновой.

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