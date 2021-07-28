«Мама, дай ей!» — «яжмать» в Петербурге самокатом проломила голову прохожей

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Виктория Андреева
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После инцидента пострадавшая оказалась в больнице. У женщины выявили серьезные ушибы, перелом и рваные раны.

«Мама, дай ей!» — «яжмать» в Петербурге самокатом проломила голову прохожей

Фото: ТАСС / LaPresse via ZUMA Press

Молодая агрессивная петербурженка напала на женщину в возрасте и пробила ей голову самокатом. ЧП произошло в Московском районе Северной столицы. После инцидента пострадавшей потребовалась срочная помощь медиков.

Как сообщает Telegram-канал «Мегаполис», все случилось вечером 27 июля на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова. Девушка шла по пешеходной «зебре», а рядом на самокате ехал ее ребенок. Внезапно он врезался в идущую навстречу даму, последняя отвернулась и продолжила движение. Через несколько секунд к прохожей подбежала мать подростка и, замахнувшись, со всей силы ударила ее самокатом по спине и голове. Затем, по свидетельствам очевидцев, набросилась на несчастную с кулаками.

Оттаскивать агрессивную девушку от пострадавшей пришлось мужчинам. Они не дали ей скрыться с места ЧП до приезда правоохранителей.

«Мама получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рану головы, которую зашивали, перелом носа», — сообщила дочь потерпевшей.

Telegram @Megapolisonline

По некоторым данным, женщина не могла отбиться от агрессивной «яжматери», поскольку в ее руках были тяжелые пакеты. По версии очевидцев, ребенок радовался, когда мама избивала прохожую.

«Вместо логичной детской реакции на такую ситуацию — плача, мальчик подбадривал мать словами: «Мама, дай ей, дай ей!“» — добавила родственница покалеченной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция разыскивает женщину, прогнавшую детей-аутистов с игровой площадки в Петербурге.

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