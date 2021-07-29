«Пустое место»: Максим Покровский нелестно высказался в адрес Михаила Боярского

|
Елизавета Мареныч
1 017

По словам певца, актер однажды сильно оскорбил его, не разобравшись в ситуации.

«Пустое место»: Максим Покровский нелестно высказался в адрес Михаила Боярского

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Конфликт между лидером группы «Ногу свело» Максимом Покровским и популярным актером Михаилом Боярским продолжает набирать обороты. Не так давно музыкант резко высказался в адрес звезды российского кинематографа. Исполнитель заявил, что для него Боярского попросту не существует.

«Между мной и им ничего не может произойти. Для меня этого человека нет, пустое место для меня более притягательно, чем этот человек, вот и все», — сказал Максим Покровский в интервью для шоу RTVI «Легенда».

Напомним, конфликт между Боярским и Покровским начался еще два года назад. Тогда лидер коллектива «Ногу свело» сообщил в одном из интервью, что российская нация деградирует. На тот момент заявление музыканта шокировало не только многочисленных поклонников, но и деятелей искусств. Мимо скандального высказывания не мог пройти и Михаил Боярский, который подчеркнул, что «плевать туда, где из тебя сделали человека» просто недопустимо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разозленный Максим Покровский записал песню для Димы Билана.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
73.19
-0.42 86.86
-0.06
Месяц под знаком Девы: чего ждать знакам зодиака в августе 2021 года

Последние новости

18:31
Пучков-Гоблин про стендап Идрака Мирзализаде: «Думать надо, прежде чем рот раскрывать»
18:22
Украинский олигарх попросил полицию РФ найти документы на его машины КГБ
18:10
«Патриоты России» придумали, как сделать РФ страной номер один в мире
18:08
В постели с врагом: Кто из знаменитостей встречался с абьюзерами?
18:03
На Большом адронном коллайдере открыли новую элементарную частицу
17:58
Победительницу «Холостяка» заметили с братом Тимати во Франции

Сейчас читают

Олимпиада-2021 в Токио, волейбол, женщины: Россия — Китай — 3:2, обзор матча
Захарова пошутила над словами Тихановской о печенье от Байдена
Актер Владимир Стеклов госпитализирован в Москве
«Его жизнь нас не касается»: Пригожин отказался заступаться за сына Валерии в суде
Вкусно до смерти: онколог раскрыл, какой продукт приводит к раку кишечника

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака