«Пустое место»: Максим Покровский нелестно высказался в адрес Михаила Боярского

Конфликт между лидером группы «Ногу свело» Максимом Покровским и популярным актером Михаилом Боярским продолжает набирать обороты. Не так давно музыкант резко высказался в адрес звезды российского кинематографа. Исполнитель заявил, что для него Боярского попросту не существует.

«Между мной и им ничего не может произойти. Для меня этого человека нет, пустое место для меня более притягательно, чем этот человек, вот и все», — сказал Максим Покровский в интервью для шоу RTVI «Легенда».

Напомним, конфликт между Боярским и Покровским начался еще два года назад. Тогда лидер коллектива «Ногу свело» сообщил в одном из интервью, что российская нация деградирует. На тот момент заявление музыканта шокировало не только многочисленных поклонников, но и деятелей искусств. Мимо скандального высказывания не мог пройти и Михаил Боярский, который подчеркнул, что «плевать туда, где из тебя сделали человека» просто недопустимо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разозленный Максим Покровский записал песню для Димы Билана.