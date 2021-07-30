Полицейский сначала сбил, а затем зарезал школьницу под Самарой

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Егор Измалкин
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Вероятно, правоохранитель испугался шантажа. Его задержали.

Полицейский сначала сбил, а затем зарезал школьницу под Самарой

Фото: Depositphotos / Yotka

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве школьницы полицейского в Самарской области. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

Инцидент случился в поселке Петра Дубрава. По предварительной информации, девушка предложила переспать подполковнику МВД. Он согласился, а затем узнал, что школьница не достигла возраста сексуального согласия — 16 лет. Затем девушка начала его шантажировать. Тогда подозреваемый сбил ее на автомобиле, после чего зарезал.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 с. 105 УК РФ (убийство). Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ране 5-tv.ru писал, что москвич избил гражданскую жену с пасынком и изнасиловал обоих.

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