Звезда «Ворониных» рассказала о мужской энергии Табакова после скандала с Прокловой

Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина высказалась о возможной любовной связи Елены Прокловой и Олега Табакова. Откровения советской «Герды» о домогательствах в 15-летнем возрасте вызвали большой общественный резонанс. Многие решили, что речь идет о покойном Табакове.

Куварзина не верит, что покойный мэтр мог обидеть актрису. Самой звезде «Ворониных» удалось поработать с театральным режиссером, и она с большим удовольствием вспоминает те времена. Знаменитость называет этот момент в своей жизни глотком чистого воздуха, «которым можно захлебнуться».

«Табаков — Вселенная, целый мир, отдельная планета! Он был близок с каждым актером, при этом умел держать дистанцию. <…> Олег Павлович являлся чрезвычайно обаятельным, манящим человеком. Совершенно неважно, сколько ему было лет. Он мог сделать любую женщину счастливой каким-нибудь поступком. Что там произошло в его молодости — не могу сказать. Может, Табаков покорил Проклову своим взглядом, возможно, она была чувствительна к мужской энергии… Кто знает?! Это было 300 лет назад!» — рассказала Куварзина в эфире телеканала «Россия 1».

Сама Елена Проклова не озвучивает имя своего обидчика. По словам заслуженной артистки РСФСР, спустя столько в этом нет никого смысла. Актриса отмечает, что это великий человек, у которого была своя беда. По ее мнению, такими случаями должны заниматься врачи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Куварзина рассказала, как увела актера Алексея Аптовцева у жены с тремя детьми.