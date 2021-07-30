Звезда «Ворониных» рассказала, как увела Аптовцева у жены с тремя детьми

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Егор Измалкин
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Юлия Куварзина раскрыла подробности отношений с бывшим мужем.

Звезда «Ворониных» рассказала, как увела Аптовцева у жены с тремя детьми

Фото: Instagram @ykuvarzina_official

Актриса Юлия Куварзина, известная по сериалам «Воронины» и «Не родись красивой», раскрыла подробности отношений с актером Алексеем Аптовцевым. Они познакомились в московском Театре на Таганке.

«Мы вместе играли в спектаклях, но я долго не отвечала ему взаимностью. Я была вся в работе. Знала, что у него трое детей и жена. Чувствовала, что у него не все благополучно. И однажды мы поехали на гастроли. И у нас произошла дружба. Я просто узнала близко человека. У нас произошла близость. Он всегда проявлял ко мне знаки внимания. И мы зацепились друг за друга», — рассказал она в интервью Борису Корчевникову.

Кадр из сериала «Инспектор Купер» (2012)

При этом, уточнила актриса, ей не нравится выражение «увести мужа». По ее словам, увести можно, например, овцу. А Аптовцев был способен взять на себя ответственность за развод с первой супругой, от которой у него было трое детей.

«Леша долго не мог развестись из-за квартиры. Их дом был под снос. Они ждали новую квартиру. Я даже с его женой Фаиной ездила на суд», — поделилась артистка.

Как напоминает «Утро.ру», Куварзина и Атопцев поженилась в марте 2008 года. В это же время на свет появилась их дочь Лиза. До узаконивания отношений они около девяти лет жили вместе. Брак же оказался недолгим — в 2013 артисты развелись, но публично об этом сообщили только в 2019-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инициатором развода стала Юлия Куварзина.

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