Телеведущий Остудин: агенты МакSим лгут фанатам «за два дня до ее смерти»

Конферансье, телеведущий и журналист Алексей Остудин обвинил представителей тяжелобольной певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, в неуважении к ее поклонникам, дезинформации и дачу ложных надежд на ее выздоровление «за два дня до смерти».

По мнению Остудина, в окружении артистки работают непрофессиональные люди, которые в попытках защитить ее частную жизнь лишь способствуют распространению новых слухов. Как отметил журналист, менеджмент звезды не должен оправдываться и реагировать на сплетни. Пиарщики, считает он, обязаны держать информационную повестку в своих руках и быть официальным источником данных о состоянии знаменитости.

«Как правильно должны вести себя менеджмент и особенно PR-служба тяжело больного артиста? Прежде всего не врать. Не говорить за два дня до смерти, что артист прекрасно себя чувствует… Тема эта весьма чувствительная, как для семьи артиста, так и для его поклонников. И обойтись фразой: „мы хотим оградить частную жизнь“ совершенно неправильно. Публичный человек не может до конца оградить себя от внимания», — написал Остудин на своей странице в Facebook.

Телеведущий добавил, что тотальное молчание в случае со страдающей онкологией Анастасией Заворотнюк привело лишь к волне домыслов и попыткам журналистов всеми законными и незаконными путями добыть снимки, коррумпировать кого-то в больнице. Такой подход к работе пресс-службы Остудин считает проявлением неуважения к поклонникам.

Организация представительства МакSим, уверен ведущий, также в корне неправильная. Как известно, официальные заявления делают как минимум два человека. Но, так как различия в их сообщениях для публики могут привести к недоразумениям, необходимо сократить число уполномоченных говорить от лица артистки до одного.

Facebook @ostudin

«Ахинею, что они несут, будут активно обсуждать в прессе. Как опять же происходит с МакSим, чей духовник из РПЦ заявил, что она приходила в сознание, когда он совершал с ней некие ритуалы… Сегодня утром появилась информация, что Максим вышла из комы и ее подключили к какой-то там „ИВЛ-light“! Вы либо в коме на ИВЛ, либо нет… Кому и во что должны верить поклонники в такой ситуации информационного хаоса?» — возмущается Остудин.

Телеведущий особо подчеркнул: он не призывает установить в палате певицы камеры и позволить всей стране круглосуточно следить за ней, обсуждать ее на ток-шоу или продавать фотографии больной звезды в прессу. Остудин обратился к представителям МакSим с просьбой предоставлять правдивую и выверенную информацию, которая, с одной стороны, защитит ее личную жизнь, а с другой — даст поклонникам возможность «не питаться слухами».

МакSим госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 15 июня. Через четыре дня ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. Несколько тестов на коронавирус, которые певица сделала перед тем, как оказалась в больнице, были отрицательными.

Что касается попыток заработать на болезни скрывающихся от публики звезд — в таком поведении на днях обвинил Дмитрия Шепелева отец его бывшей возлюбленной Жанны Фриске. У певицы и телеведущего есть общий сын Платон, которого папа долгое бремя берег от папарацци. И вдруг он публикует целую фотосессию с наследником и демонстрирует лицо мальчика крупным планом. Как ранее писал 5-tv.ru, дедушка Платона уверен: Шепелев выгодно продал снимки сына, как когда-то продавал кадры с ныне покойной Жанной Фриске, которую до неузнаваемости изменило онкологическое заболевание.