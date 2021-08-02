Заслуженный артист России Анатолий Рудаков ушел из жизни 1 августа. Популярному советскому и российскому актеру был 71 год. О его кончине сообщили на портале Кино-Театр.ру.

Причиной смерти артиста, за плечами которого более 110 ролей в кино, стали последствия заражения COVID-19.

Анатолий Рудаков родился 24 июля 1950 года в деревне Большое Ситно Витебской области в Белоруссии. В 1975 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После учебы Рудаков работал на киностудии «Ленфильм».

Первой ролью Рудакова стала роль ефрейтора Осинина в картине режиссера Наума Бирмана «Я служу на границе» (1973). Карьера актера сложилась успешно, он снялся более чем в сотне картин, среди которых «Сержант милиции», «Труффальдино из Бергамо», «Ярославна, королева Франции», «Трое в лодке, не считая собаки», «Мерседес уходит от погони», «Морские дьяволы -1» и «Морские дьяволы — 2», «Найти и обезвредить», «В поисках капитана Гранта», «Агент национальной безопасности», «Елки 1914».

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Менталист» скончался во время съемок.