Директор МакSим о ее состоянии: «Мы поговорили, даже пошутили, посмеялись»

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 6 549

Представители 38-летней звезды заверяют, что после продолжительного нахождения в коме, ей ничего не угрожает.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

После выхода из комы певица МакSим (Марина Максимова — Прим.ред.) находится в отличном расположении духа и даже шутит. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала директор 38-летней звезды Маргарита Соколова.

«Все отлично, мы поговорили, даже пошутили, посмеялись», — сообщила она.

Представитель звезды подчеркнула, что Марина все это время периодически приходила в сознание, а сейчас произошел окончательный выход из медикаментозного сна.

Соколова обратила особое внимание на те прогнозы, которы давали «псевдоврачи» — потеря памяти и нарушение работы мозга. Она заверила, что со звездой «все отлично».

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