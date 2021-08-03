Жорин назвал шокирующим решение суда освободить убившего жену Лошагина по УДО

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил о намерении оспорить условно-досрочное освобождение (УДО) фотографа Дмитрия Лошагина, убившего свою супругу — модель Юлию Прокопьеву-Лошагину. Постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, после которого совершивший тяжкое преступление мужчина будет выпущен на волю раньше срока, юрист счел по меньшей мере странным.

«Как следует из характеристики, представленной в суд исправительным учреждением, где отбывает наказание Лошагин, он свою вину не признал, не раскаялся, извинения родственникам убитой жены не принес. Из этой же характеристики следует, что колония, где он отбывает наказание, не видит целесообразным его условно-досрочное освобождение», — отметил Жорин.

По словам адвоката, против УДО возражала прокуратура, а также мать погибшей, однако суд по каким-то причинам удовлетворил ходатайство Лошагина и постановил освободить его.

«Чкаловский районный суд Екатеринбурга очень хочет видеть Дмитрия Лошагина на свободе. Хочу напомнить, что еще в декабре 2020 года тот же самый суд уже освобождал Лошагина — тогда Чкаловский суд постановил заменить наказание на более мягкое, освободить его и заменить на ограничение свободы, когда он должен ходить и отмечаться», — добавил Жорин.

Адвокат назвал решение суда сократить срок тюремного заключения фотографу шокирующим. Он напомнил, что, узнав о нем, сторона защиты потерпевших тут же подала жалобу, и оно было отменено. То же самое планируется сделать и с постановлением об освобождении Лошагина.

Новость об убийстве Прокопьевой-Лошагиной прогремела в августе 2013 года. Ночью 23 числа муж супруг расправился с ней, после чего вывез тело в лес и поджег. Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения. После ареста Лошагин отказался давать показания и проходить проверку на полиграфе.

В ходе последнего судебного заседания адвокат Лошагина заявлял, что его подзащитный исправился, а также полностью погасил долг — компенсацию семье погибшей. Какова эта сумма, неизвестно, информация о ней не разглашается.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, мать погибшей уверена, что Лошагин не раскаялся в содеянном и не заслуживает освобождения.