Самая загадочная книга в мире: о чем написано в манускрипте Войнича?

Манускрипт Войнича считают одной из самых мистических книг в истории человечества. Написанная в эпоху раннего Возрождения в XVI веке, рукопись оставалась неизвестной несколько веков и передавалась в наследство по всему миру. 5-tv.ru рассказывает, какой путь проделал манускрипт Войнича и почему его тайну все еще не могут разгадать.

Загадочная рукопись на нечитаемом языке оставалась неизвестной до 1912-го. Тогда антиквар и книготорговец Вилфрид Войнич выкупил рукопись у ордена иезуитов. Новый владелец не смог установить, кому принадлежала загадочная книга. Рукопись состоит из 240 страниц из телячьей кожи, на которые нанесен написанный слева направо текст. На некоторых страницах есть раскрашенные иллюстрации на ботаническую и астрономическую темы, загадочные рисунки купающихся женщин, зодиакальных кругов.

Чтобы изучить рукопись, историки провели радиоуглеродный анализ. Установили, что книгу написали еще в 1240-х годах. Современные криптологи обращают внимание на текст: символы очень похожи на язык, но этот язык никто в современности не встречал. Буквы напоминают витиеватые узоры: те, что занимают больше места в строке, назвали «буквы-виселицы». Буквы идут с определенной последовательностью — это позволило историкам установить, что в рукописи зашифрован какой-то текст. Исследуя стили написания, эксперты предположили, что рукопись создали два писца. Рисунки и узоры, которые украшают каждую страницу, создал третий автор. Существуют три теории происхождения манускрипта Войнича.

Рукопись Войнича — шифр

Некоторые историки считают, что книга написана шифром — секретным кодом. Так, по их мнению, авторы хотели скрыть таинственный смысл. В книге нет слов из одной, двух или десяти букв. Внутри слов буквы располагаются в начале, конце или даже середине, поэтому распознать язык, на котором писал автор, очень сложно. Некоторые символы напоминают арабские буквы, некоторые — латинские. Так как в золотой век активно пытались предсказать будущее и передать сообщения следующим поколениям, автором рукописи мог быть и мистик елизаветинской эпохи Джон Ди. Он занимался алхимией и астрологией — в этом случае логичны и иллюстрации астрологического круга.

Текст в манускрипте Войнича (оцифрованный). Фото: globallookpress.com

К книгам, написанным шифром, обычно прикладывают текст-ключ, но у рукописи Войнича такого не было. Исследователи уверены, что манускрипт отправили к уже знакомому адресату, который уже владел текстом-ключом и без труда разгадал шифр. Но если книга действительно скрывает большое послание для потомков, то зачем на страницах многочисленные рисунки цветов и других растений? Ответ на этот вопрос сторонники теории пока не нашли.

Рукопись Войнича — фальшивая

Автор манускрипта неизвестен. Книга Войнича получила название в честь первооткрывателя, который показал ее миру, и стала известна лишь благодаря привезшему ее в США первооткрывателю. Что, если манускрипт написали на бессмысленном языке, а позже продали доверчивому покупателю? Сторонники этой теории выдвигают два тезиса. Одни полагают, что автор — мошенник из Средневековья, который хотел нажиться на знатных коллекционерах. Ведь до Войнича манускриптом владели король Германии Рудольф III, чешский ученый Маркус Йоханесс Марци, изобретатель Афанасий Кирхер. В XVIII веке манускрипт был передан Папскому Григорианскому университету.

Книготорговец Вилфрид Войнич. Фото: globallookpress.com © Mary Evans Picture Library

Другие полагают, что автор таинственной рукописи — сам Войнич, ведь именно он торговал старинными манускриптами и разбирался в признаках оригинальности. Возможно, в начале XX века Войнич создал идентичный старинным манускрипт и показал обществу, чтобы вызвать интерес. В 1950-х манускрипт изучал криптолог Уильям Фридмен, который во время Второй мировой войны изменил принцип работы японской шифровальной машины PURPLE. В 2004-м мир потрясло заявление лингвиста Гордона Рагга. Он заявлял, что Войнич подделал документ, чтобы стрясти побольше денег с музеев. Вслед за Раггом историки провели экспертизу и опровергли слова лингвиста. Книга действительно была написана в 1400-х годах. Через несколько лет изучавшие манускрипт специалисты сравнили почерк и манеру письма автора с человеком, находящимся в трансе.

Рукопись Войнича — черновик создания алфавита

Над разгадкой содержания манускрипта бились многие ученые. Некоторые предполагали, что текст — не более чем бессмысленный набор символов. Но специалистов смущает последовательность определенных слов. Лингвисты предполагают, что так средневековые ученые пытались создать алфавит, а рукопись написана на существующем языке, на котором только говорили, не писали. Манускрипт сравнивают с дощечками ронго-ронго, придуманными на острове Пасхи. Сейчас дощечки невозможно прочитать, потому что все знающие это письмо умерли.

Оцифрованные страницы рукописи Войнича. Фото: globallookpress.com

Сторонники этой теории считают автором книги философа Роджера Бэкона, который жил в XIII веке. При жизни Бэкон пытался создать универсальные законы грамматики, поэтому вполне вероятно, что философ написал манускрипт для исследования нового языка.

В этом случае причудливые рисунки на страницах книги могли быть иллюстрациями к тексту, которые нанесли позже — например, они означают нанесенные слова или просто украшают страницы. Но почему большинство рисунков выдержаны в биологической и астрологической тематике? Что объединяет эти науки? Ученые задаются этим вопросом и в XXI веке. Возможно, находка — это энциклопедия, содержащая знание о неизвестном народе.

Мнение современных специалистов

Биологи предполагают, что за неведомыми символами скрываются рецепты фармакологических лекарств. Об этом свидетельствуют и изображения растений, которые могли быть ингредиентами лекарств. Когда манускрипт оцифровали, в высоком разрешении ученые обнаружили «постороннее письмо». На некоторых страницах были выведены одиночные латинские буквы, которыми могли пользоваться целители и фармакологи. Теорию современных лингвистов подтвердили историки, которые отследили путь книги — в 1612-м она находилась в Риме, где император Священной Римской империи Рудольф II передал ее лекарю Якобу Синапиусу. Якоб мог пользоваться ей для собственных записей.

В 2010-х исследователи смогли разгадать значения двух слов из рукописи. Одно из них расположено рядом с семью звездами и может значить Taurun, что созвучно с Taurus (Телец). В таком случае звезды — это семь сестер-плеяд в созвездии Тельца. Другое слово на рисунке напомнило ученым слово Centaurun, созвучное с Centaurea (василек). На рисунке — как раз растение, похожее на василек!

Страницы рукописи Войнича. Фото: globallookpress.com

Два раскрытых слова за сотню лет — явно мало для разгадки 240 страниц, так что энтузиасты не теряют надежду стать первооткрывателями рукописи Войнича. В 2019-м британский лингвист Джерард Чешир из Бристольского университета заявил, что раскрыл многовековую загадку. По его мнению, манускрипт написан на протороманском языке — «предке» латыни и языков Средиземноморья. Речь в манускрипте идет о женском здоровье, утверждал Чешир. Ему удалось расшифровать несколько слов и иллюстраций. В итоге Чешир рассказал, что рукопись составили монахини доминиканского ордена для королевы Арагона Марии Кастильской примерно в середине XV века.

Не все разделили открытие Чешира: коллеги назвали его труды псевдонаучными, а Бристольский университет отказался от сотрудничества. В ответ на заявления Чешира выступили сразу несколько ученых. По их словам, лингвист захотел получить славу за счет документа, а расшифровать манускрипт невозможно. В 2021-м На данный момент манускрипт находится в библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке Йельского университета. О значении текста книги Войнича до сих пор ходят споры, но разгадка значений некоторых слов — первый шаг на пути к сенсации.