Зеленский сменил начальника СБУ в Киеве и Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области Артема Бондаренко. Об этом стало известно из указа главы киевского режима.

«Уволить Бондаренко Артема Игоревича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области», — говорится в документе.

Известно, что на этот пост был назначен Артем Борисевич.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский допустил кризис с боеприпасами для ПВО. До этого он уже жаловался на то, что из-за конфликта на Ближнем Востоке Киев может остаться без ракет для систем Patriot. По словам Зеленского Вашингтон на фоне противостояния с Тегераном стал меньше обращать внимание на Украине.

Зеленский признал, что у страны «сейчас такой дефицит, что хуже уже быть не может».

