Певица МакSим впервые пообщалась с родными после полутора месяцев комы

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Георгий Иванов
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Исполнительница уже может самостоятельно принимать пищу и даже просит принести ей в больницу любимое лакомство.

Певица МакSим впервые пообщалась с родными после полутора месяцев комы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Накануне всех поклонников творчества певицы МакSим (Марины Максимовой) осчастливила радостная новость — их любимица вышла из медикаментозной комы, в которой находилась больше месяца. Для родных и близких, а также для фанатов исполнительницы, это время тянулось невыносимо долго, тогда как сама артистка, вероятно, до сих пор не понимает, как прошел такой большой срок.

После невероятно тяжелой разлуки дочери и мать МакSим впервые смогли с ней пообщаться. Правда, пока к певице в палату никого не пускают, но при современных технологиях это не является непреодолимой преградой.

«Предстоит еще долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко. Она пообщалась с дочками и с мамой по видеосвязи», — рассказала пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская в беседе с изданием Starhit.ru.

Представительница артистки также добавила, что несмотря на все еще весьма тяжелое состояние, исполнительница чувствует себя гораздо лучше и даже просит принести ей любимое лакомство.

«Она в бодром боевом настроении, ест самостоятельно. У Марины появились силы, она может самостоятельно сидеть, уже свешивает ноги с кровати. В больнице у пациентов специальное питание, все скучают по обычной еде. Марина вот просит принести ей мороженое», — поделилась Богушевская.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробную хронологию болезни певицы МакSим, которую в середине июня с подозрением на коронавирус госпитализировали в реанимационное отделение одной из столичных клиник. Тест дал отрицательный результат на COVID-19, однако состояние артистки продолжало ухудшаться, поражение легких становилось все обширнее. Тогда было принято решение ввести исполнительницу в искусственную кому.

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