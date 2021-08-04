Срываются планы, ломается техника: Чем опасна квадратура Меркурия и Урана?

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Карина Исхакова
Эксклюзив 2 425

Астролог Алена Никольская рассказала, что сегодня, 4 августа, Меркурий войдет в квадрат вместе с Ураном — непредсказуемой планетой.

Фото, видео: depositphotos / AndrewLozovyi; 5-tv.ru

В первые дни августа Меркурий находился в знаке Льва, двигаясь, рука об руку вместе с Солнцем. И в тот момент было тяжело смотреть на окружающих, объективно воспринимать информацию. Сегодня, 4 августа, Меркурий войдет в квадрат с Ураном — непредсказуемой, хаотичной планетой. Астролог Алена Никольская пояснила в беседе с 5-tv.ru, что обычно в этот период обычно все идет не по плану.

«Будьте аккуратны за рулем и на работе. Особенно, если ваша профессия связана с устранением аварийных ситуаций или вы работе с техникой или электричеством. Сейчас все может выйти из-под контроля», — советует Никольская.

По словам астролога, Уран отвечает за IT-сферу. Поэтому сейчас все устройства, будь то смартфон или компьютер могут выйти из строя. Эксперт советует до середины месяца воздержаться от покупок гаджетов. Необходимо быть аккуратнее и со своими устройствами.

«Телефоны буквально будут падать из рук. А сообщения, которые вы пишите, могут уходить не тем адресам, так как Меркурий отвечает за переписки и мысли», — пояснила Алена Никольская.

Эксперт отметила, что на квадрате Урана и Меркурия люди часто бывают несдержанными и говорят то, о чем потом могут пожалеть. В этот период лучше держаться подальше от людей с нестабильной психикой. Возможно, вам хочется быть услышанными и всему миру заявить о себе. Стоит тысячу раз подумать, прежде, чем вступать в споры и доказывать свою правоту.

«Постарайтесь сейчас не очень сильно выпячивать свое „Я“. Если вы понимаете, что в доводах других людей, есть разумное зерно, то лучше сдавайте назад», — рекомендует астролог.

Никольская предупреждает, что в ближайшие две недели августа необходимо беречь свои глаза и руки. Есть большие риски, что вы можете порезаться, обжечься, или даже сломать свои конечности.

«Берегите свое здоровье и будьте внимательны. Думайте что, кому и когда вы говорите. Не стоит забывать, что слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. В противном случае вы будете сильно раскаиваться», — отметила эксперт.

Астролог также напоминает, что мысли материальны. В это период все, о чем вы думаете и что представляете — будет материализовано. Если вы желаете кому-то зла, то вы навредите только себе. Не стоит забывать, что несмотря на астрологические аспекты, вы сами отвечаете за свою жизнь и за все то, что с вами происходит. Вы конечно, можете ориентироваться на прогнозы, звезды подскажут вам некоторые моменты. Но только понимая астрологический прогноз, вы можете в сложной ситуации просто сдать назад.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Никольская составила свой астрологический прогноз на август для всех знаков зодиака.

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