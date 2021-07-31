Ссоры и нежданная любовь: астропрогноз для всех знаков зодиака на август

|
Анна Васильева
Эксклюзив 4 238

Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, кому из представителей зодиакальной дюжины придется много и усердно работать в последний месяц лета, а кто будет пожинать плоды своих трудов.

Фото, видео: Depositphotos / vectorfusionart; 5-tv.ru

Последний месяц лета будет ярким, бурным и непредсказуемым. Так считает астролог Алена Никольская. Она рассказала в беседе с 5-tv.ru, что ждет представителей каждого знака зодиака в августе.

«В начале августа нам захочется несмотря ни на что отстаивать свою точку зрения. Будьте аккуратны, не поругайтесь ни с кем до 8 августа, иначе потом будет сложно вернуть отношения в нормальное русло. После 12 августа Меркурий поменяет знак и перейдет в Деву, поэтому вы сможете заниматься рутинными делами, приводить в порядок бумаги. Это будет проще и легче, чем в любое другое время в году», — сказала Никольская.

По словам астролога, с 16 августа и до конца месяца в жизнь некоторых людей может нагрянуть неожиданная любовь.

«С одной стороны, Нептун будет буквально вас одурманивать и очаровывать. Поэтому, чтобы не попасть в зависимость, почаще смотрите на небо, гуляйте со своим избранником рядом с любой водной стихией и включайте голову, она поможет вам не попасть в неприятные ситуации», — добавила собеседница издания.

Овны, Тельцы, Львы, Водолеи

«Работать вам придется больше, чем будет отдача от этой работы. Не переживайте, это временная история. Через месяц все будет хорошо, но на работу обратите внимание», — посоветовала Никольская.

Близнецы, Скорпионы, Стрельцы, Весы

«В этом месяце вы получите отдачу от того, что вы делали до этого, и где вы включались и были максимально активны. Сейчас время пожинать плоды. Если вы до этого хорошо потрудились, то точно получите вознаграждение», — заявила астролог.

Девы, Раки, Козероги, Рыбы

«У вас будет шанс найти в своей работе что-то новое: или вам предложат найти какой-то новый проект, или вам предложат финансово интересную историю. Не отказывайтесь, соглашайтесь и дерзайте. Двигайтесь вперед, и тогда все у вас будет хорошо», — подытожила Алена Никольская.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно загадать желание на падающую звезду, чтобы оно сбылось.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
73.14
-0.05 86.99
0.13
Ссоры и нежданная любовь: астропрогноз для всех знаков зодиака на август

Последние новости

16:25
«Сектор приз на барабане»: ТОП-10 интересных фактов о Леониде Якубовиче
16:09
Павел Воля заступился за Ларису Гузееву и шоу «Давай поженимся»
15:53
Риелтор Хованского раскрыл детали продажи его квартиры
15:37
Российские саблистки выиграли золото в командном первенстве на Олимпиаде в Токио
15:21
Пассажирский поезд сошел с рельсов при столкновении с цементовозом под Калугой
15:10
Антон Фетисов сообщил об уходе из «Спартака» после избиения

Сейчас читают

Олимпийские игры в Токио. Легкая атлетика. Спринг. Допинговый скандал. Какой препарат нашли у…
Подозреваемый в убийстве школьницы в Самаре расплакался в суде
"Тихая, странноватая": соседи о школьнице, жестоко убитой под Самарой
«Его жизнь нас не касается»: Пригожин отказался заступаться за сына Валерии в суде
Вкусно до смерти: онколог раскрыл, какой продукт приводит к раку кишечника

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака