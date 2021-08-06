Коммунальный беспредел: как бороться с обнаглевшими УК и ТСЖ?

История с телеведущей Туттой Ларсен, у которой сотрудники предприятия ЖКХ за просрочку платежа вырвали в подъезде электрощиток, в очередной раз показала, что коммунальщики буквально не останавливаются ни перед чем в выбивании долгов с жильцов. Такую тактику звездный адвокат Сергей Жорин называет попросту — беспределом: вместо того чтобы взыскивать задолженность законным порядком через суд, некоторые УК и ТСЖ предпочитают действовать типично бандитскими методами — шантажом, вымогательством и угрозами. При этом имея покровительство и ощущая свою безнаказанность.

«Зачастую УК имеют покровителей среди силового блока на самом низшем звене. К примеру, они могут „дружить“ с участковым или с начальником местного УВД и в связи с этим быть уверенными в своей безнаказанности. Потому что люди идут туда (в полицию — Прим. ред.) жаловаться, а там разводят руками и говорят, что ничего не могут сделать», — объясняет Жорин.

По словам юриста, ситуация, с которой столкнулась известная ведущая, — лишь один из целого арсенала незаконных приемов, которые коммунальщики применяют к должникам. Так, например, распространена практика, когда человека могут не пускать домой на пункте охраны, либо не пропускать на парковку его автомобиль.

«Доходит и до угрозы физической расправы, когда какие-то люди встречают на улице с лопатой в руках и говорят, что, если не заплатишь сегодня-завтра, тебе не поздоровится», — отмечает Жорин.

Незаконно и обнародование сведений о коммунальных задолженностях жильцов с указанием их имен и адресов, что также очень часто практикуют УК и ТСЖ.

«Это персональные данные, и их разглашение не допускается без согласия гражданина», — подчеркивает Жорин.

Не защищен никто

Юрист указывает на то, что жертвами агрессивных коммунальщиков нередко становятся не только «простые смертные», но и известные медийные персоны. Широкую известность получил конфликт с ТСЖ певицы Лолиты Милявской, который превратился в многомесячные «боевые действия». Коммунальщики насчитали певице задолженность свыше 700 тысяч рублей, с которой она не согласилась. Лолита заявила, что ей приписали лишние суммы и отказалась их платить. Вслед за коллегой по сцене в число злостных неплательщиков коммунальных платежей попал сам король российской эстрады Филипп Киркоров, которому насчитали долг в 2,8 тысячи рублей.

На «наглых» коммунальщиков в разное время жаловались эпатажная танцовщица Анастасия Волочкова, которой управляющая компания предъявила долг в размере свыше миллиона рублей за обслуживание ее особняка в Подмосковье, а также народная артистка РФ Татьяна Васильева, которой, по ее словам, в течение многих лет приписывали внушительные суммы в платежках за квартиру в 62 квадратных метра. О намерении судиться с управляющей компанией своего элитного дома заявлял и певец Сергей Пенкин, которого не устроило качество обслуживания коммунальщиков.

Только через суд

Как отмечает Сергей Жорин, проблемы, связанные с оплатой ЖКХ, возникают не только у злостных неплательщиков, но и у вполне добросовестных. В пример он привел самого себя. По словам юриста, однажды у него возникла задолженность по объекту недвижимости, за который он регулярно вносил коммунальные платежи. В обслуживающей объект УК признали адвоката добросовестным плательщиком, и при этом не смогли объяснить, откуда «всплыла» задолженность.

«С тех пор у меня эта задолженность висит, а я продолжаю платить за объект в ожидании того, что пройдут сроки давности, и она сама по себе „отвалится“, либо УК обратится в суд, и тогда я принесу платежки и докажу, что я все оплачивал», — говорит Жорин.

Адвокат подчеркивает, что в спорах о коммунальных платежах суд — это единственный способ решения вопроса, потому что там есть возможность у обеих сторон представить аргументы и контраргументы. Юрист также посоветовал в противостоянии с коммунальными компаниями не сдаваться, даже если вы понимаете, что за ними стоит некая «крыша».

«Не нужно опускать руки, действия или бездействия правоохранительных органов можно обжаловать в вышестоящих органах или в суде, и добиться победы, как это сделала, в частности, Лолита Милявская и много других людей», — подытожил Сергей Жорин.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, телеведущая Тутта Ларсен пожаловалась на жесткие методы, которые применяет ГБУ «Жилищник» к должникам — его сотрудники вырвали установленный у звезды электрощиток. По мнению адвоката Сергея Жорина действия коммунальщиков в данном случае — не что иное как самоуправство.