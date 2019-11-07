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Звездный флешмоб: Киркоров перестал платить за коммуналку вслед за Лолитой?

, 19:03 | Ниса Мурзанаева 44

Инсайдеры утверждают — управляющая компания отправит к королю отечественной эстрады судебных приставов.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Филипп Киркоров может оказаться злостным неплательщиком коммунальных платежей. По данным информационного агентства «Москва», король отечественной поп-музыки задолжал коммунальщикам порядка 2,8 тысячи рублей.

Издание сообщает, что в отношении Филиппа Киркорова возбуждено исполнительное производство по факту взыскания задолженности за коммунальные услуги. Также отмечается — компания «Жилищник Таганского района» обратилась с иском против певца в суд. Заседание по данному делу состоялось еще летом 2019 года.

По предварительной информации, компания хочет взыскать долг с Филиппа Киркорова с помощью судебных приставов. Однако в банке данных исполнительных производств на сайте ФССП России фамилия эстрадной звезды пока не числится. Комментировать информацию о долге знаменитость отказался, бросив трубку телефона.

Недавно подобным образом оскандалилась певица Лолита. Товарищество собственников жилья пыталось взыскать с певицы 760 тысяч рублей. Управляющая компания подала на поп-диву в суд. Вместо оплаты долга исполнительница пообещала им большие проблемы и заявила, что не будет «кормить воров».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита демонстративно разрисовала квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг.

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