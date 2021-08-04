Жорин высказался о споре Тутты Ларсен с коммунальщиками: «Это самоуправство!»

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал спор между теле-и радиоведущей Туттой Ларсен и ГБУ «Жилищник». Как рассказала сама знаменитость, за задолженности по платежам коммунальщики повадились вырывать электрощитки, установленные у москвичей, в том числе и у нее.

Исходя из слов Тутты Ларсен, просрочка по платежам имела место, хотя никаких оповещений об этом ей не приходило. Но заплатить нужно было не за свет, а за услуги управляющей компании. Вместо законных методов воздействия сотрудники ГБУ выбрали, на их взгляд, более действенные.

«Законом установлен порядок: обратиться в суд с требованием о взыскании, кроме того ситуация может быть спорной, когда компания считает, что гражданин ей должен денег, а гражданин считает, что не должен или должен, но не столько. Это возможно, потому что очень часто бывают и ошибки в платежках, это вопрос гражданско-правовой. Но вместо того, чтобы обратиться в суд, эта компания вызывает каких-то людей сомнительных, которые выводят из строя некое оборудование, прекращая подачу электричества», — отметил Жорин.

Как рассказала журналистам Тутта Ларсен, после двухнедельного отсутствия, она открыла дверь в свою квартиру и была буквально сбита с ног жутким запахом сгнившей в холодильнике еды. Пока ее хозяйки не было, ей «отключили» свет. Когда она позвонила в управляющую компанию и объяснила, что электричество оплачивала в полном объеме, ей сообщили о другом долге — пока не погасите его, о свете в квартире нечего и говорить!

«Если в результате этих действий был причинен вред, например, если вышел из строя холодильник или другое оборудование, то здесь уже усматривается 330 статья УК — „Самоуправство“ В ней сказано, что если неправомерными действиями причинен существенный вред, то пожалуйста — возбудить уголовное дело по этой статье — совершенно реально», — заключил адвокат.

Что касается истории Тутты Ларсен, после небольшого расследования она выяснила, что является не единственной жертвой жестких методов стимулирования должников. Любопытно, что как только супруг ведущей оплатил счет, из ГБУ «Жилищник» приехал сотрудник на велосипеде и установил сорванный электрощиток. И таких же пострадавших, как Тутта Ларсен, судя по реакции на ее пост в социальных сетях, в Москве множество.

«Какое отношение "Жилищник" имеет к электричеству? Никакого! В нашем доме бытует мнение, что это такая акция устрашения. Ну логично, но только это же „гоп-стоп“, по закону никто не имеет права так делать!» — заявила ведущая.

Ларсен считает, что в ситуации должна разбираться прокуратура, поскольку не только ее квартиру, но и собственность других горожан, подвергли опасности.

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