Лолита проиграла суд по ЖКХ и грозит ТСЖ: «У вас будут большие проблемы»

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Милявская должна управляющей компании круглую сумму, но прежде чем платить — она дойдет до Верховного суда РФ.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Пятый канал

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Лолита возмущена. Она проиграла суд. Кому и за что певица задолжала больше полумиллиона, почему не считает себя виноватой и как грозится ответить своим обидчикам? Подробнее — в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

720 тысяч рублей Лолита должна ТСЖ. Артистка не оплачивала в полной мере коммунальные услуги. Фемида встала на сторону управляющей компании. Но Милявская по-прежнему уверена в своей правоте и считает, что тем, кому достанутся ее «честно заработанные», не избежать неприятностей.

«У вас будут большие проблемы внутренние. Знаете, болезни, дети неадекватные, там же много чего бывает, жены изменяют или мужья. Оно же так случается, думаешь, за что мне? А вот не за то. Вот просто так. Потому что Земля — это такой бумеранг, надо все помнить».

Позиция артистки — ей начислены лишние суммы в платежках.

Адвокат Лолиты Сергей Жорин: «Поводом для подачи иска послужило то, что Лолита не платит за то, что не подтверждено документально. Часто ТСЖ выставляют цифры с потолка. Иногда бывает так, что в доме 50% людей исправно платит за коммунальные и другие услуги, а 50% вообще не платит. И вместо того, чтобы взыскивать с них, ТСЖ часто увеличивает нагрузку тем, кто платит, чтобы на них распределить те расходы, которые идут».

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Только соседи не поддерживают певицу:

«Она просто изначально не захотела, чтобы была управляющая компания: „Я буду платить сама“. Поэтому она даже там за капремонт не платит, поэтому у нее проблемы, она судится».

Однако и на это у певицы есть ответ:

«Втихаря (соседи — Прим. ред.) сдают свои квартиры, потому что не первое имущество. Им пофигу, потому что налоги за сдачу они не платят, перепланировки не узаконены, куча проданного имущества в паркинге оформлено левыми путями».

В месяц жители платят около 17 тысяч рублей за содержание ТСЖ и отопление. Эксперт по общественному контролю в ЖКХ заявляет, эта сумма слишком велика даже для элитного дома!

Наталья Чернышева, эксперт по недвижимости: «Я считаю, что счета 16-17 тысяч за содержание ТСЖ плюс отопление — это просто вопиющий случай, потому что, конечно же, такие счета практически ни у кого не бывают. Они огромные во многих домах, но не настолько. Я считаю, это из ряда вон выходящий случай, нужно разбираться, почему поставили такую сумму».

Между тем, у Лолиты состоялось уже десятое судебное заседание. На этот раз певица не смогла доказать, что в платежных документах возникают суммы за те услуги, которые управляющая компания не выполняет в полной мере.

«У меня в доме неотапливаемый паркинг: когда нет батарей, приборов учета, так называемая „обратка“. Топится паркинг… И представитель противной стороны, ну противной во всех смыслах, ТСЖ, говорит под запись в суде, под протокол, что „да, это незаконно, но у нас такая практика“. И тем не менее судья приняла решение, что я должна оплачивать эту практику».

И дело тут не в жадности, уверяет Лолита. Она за справедливость. Артистка намерена в любом случае выйти из ситуации победителем и законно избежать последующих налоговых платежей за эту квартиру.

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Поскольку я вышла на пенсию в 21 тысячу рублей, я поняла, что хрен я на нее все равно поживу. Пенсионер имеет право выбрать жилье, за которое он не будет платить налог. И я счастлива, что у меня есть хоть одно жилье, за которое я не буду платить налог.

Другие льготы, как пенсионерка, певица пока еще не опробовала. Но в ближайшее время пообещала, что обязательно использует свое право на бесплатный проезд.

«Обязательно возьму свою подружку и поедем, но мы возьмем с собой бутерброды, чаек, может быть что-нибудь покрепче. Еще угостим всех, кто будет с нами в одном троллейбусе».

Милявская признается, решение судьи она исполнит и выплатит долг ТСЖ, хотя с ним и не согласна.

«Люди, которые ***** (ничего — Прим. ред.) не делают, очень хотят поиметь долю с тех, кто вкалывает и делает».

Лолита намерена подать апелляцию и дойти до Верховного суда:

«Вы знаете, с одной единственной целью: чтобы оттянуть возможность выплаты этим людям, которые очень ждут. А я очень хочу, чтобы они от меня получали в час по чайной ложке».

Несмотря на то, что судебные разбирательства отняли у певицы много сил, она не отчаивается. Спасение Лолита нашла в творчестве и анонсировала на странице в соцсети выход песни. Поэтому вскоре поклонники смогут услышать ее новый хит!

Ранее Лолита высмеяла блогера из Украины, вспомнившего шутку про Крым.

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