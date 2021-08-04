Самолет Екатеринбург — Москва подал сигнал тревоги и начал резкое снижение

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Василий Заика
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В настоящее время лайнер находится в небе над Татарстаном.

Самолет Екатеринбург — Москва подал сигнал тревоги и начал резкое снижение

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполняющий рейс авиакомпании «Россия» Екатеринбург — Москва, подал сигнал тревоги и начал резкое снижение. В настоящее время лайнер находится в небе над Татарстаном на высоте чуть выше двух тысяч метров.

Вполне вероятно, что командир воздушного судна принял решение выполнить заход на посадку в Казани.

Подробности выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военно-транспортный самолет Ан-12 экстренно приземлился в Перми.

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