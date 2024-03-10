Можно ли худеть, не вставая с дивана — ответ диетолога

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Мария Евстигнеева
Мария Евстигнеева Мария Евстигнеева Журналист 949 0

Диетолог Соломатина: худеть и сидеть на диване можно только в теории

Можно ли худеть, не вставая с дивана — ответ диетолога

Фото: Depositphotos / lacheev

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Также специалист раскрыла секрет борьбы с «жевательным рефлексом».

Пассивная борьба с лишними килограммами тоже может приблизить к желаемому результату. Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что худеть, не вставая дивана возможно при соблюдении нескольких важных правил. В положении лежа специалист рекомендует регулярно выполнять различные упражнения и в целом подкорректировать свое питание.

Соломатина рассказала, что поспособствует похудению овощная диета с высоким содержанием клетчатки. Овощи желательно употреблять тем, как хочется съесть что-то сладкое. По ее словам, таким образом клетчатка не даст сахару быстро раствориться, энергии от еды хватит надолго, и человек не так быстро проголодается. При этом, если возникает ощущение голода между основными приемами пищи, специалист рекомендует

«Жевательный рефлекс можно погасить с помощью малокалорийных продуктов, где много воды, клетчатки и мало сахара. Есть продукты, которые требуют много энергии для переваривания, продукты с отрицательной калорийностью — огурцы, сельдерей, зелень разная. Их можно съесть. Человек получит очень мало калорий, а чувство насыщения появится», — рассказала Соломатина радиостанции «Говорит Москва».

При этом специалист утверждает, что важно не перестараться и не растянуть желудок. В противном случае чувство голода будет ощущаться постоянно.

Диетолог отметила, что несмотря на соблюдение диеты без физических нагрузок даже в лежачем положении не обойтись.

«Не сказать, что человек сильно похудеет, лежа на диване, но поддерживать свой вес можно. Конечно, можно даже на диване делать определенные упражнения. Например, велосипед, упражнения с резиночкой или качать пресс. Можно из-за всех сил напрячь все мышцы, втянуть пресс, ягодицы, максимально так продержаться, затем расслабить тело», — сказала диетолог.

Ранее 5-tv.ru публиковал секреты быстрого и легкого похудения от эксперта.

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