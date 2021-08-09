🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

«Всякий раз, когда нам удается любить без ожиданий, расчетов, переговоров, мы действительно на небесах». Эта трогательная суфийская цитата напомнит вам о силе безусловной любви, Раки. Избавьтесь от предубеждений и ожиданий. Просто примите прекрасное существо перед вами со всеми его недостатками.

Что, если худшее, что с вами случалось, на самом деле лучшее? Будьте благодарны за открывшуюся истину, Близнецы, потому что она спасет вас от ошибок. Найдите в себе мужество, чтобы отпустить прошлое. Только так вы сможете впустить в свою жизнь что-то новое. Если понадобится поддержка, обратитесь за ней к близким. Они не откажут.

Что если любовь, которую вы так искали, была перед вами все это время? Откройте глаза и сердце, Тельцы! Звезды показывают, что скоро вы можете совершить нырнуть в океан близости. Тем, кто сейчас находится в отношениях, выпадет возможность лучше узнать семьи друг друга.

Космический совет: совсем скоро все наладится, но не позволяйте своим страхам снова все испортить.

Для вас все складывается воедино, Овны, — сегодняшнее положение звезд обещает оптимизм и волшебство. Но когда все начинает налаживаться, ужасы из прошлого поднимают свои уродливые головы, чтобы все испортить. Поработайте над своими страхами, напоминая себе, что вы достойны всего, о чем просили, и получите это.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 августа, растущая луна в знаке Льва подарит многим надежду и оптимизм. Наконец-то появится реальный шанс наладить свою жизнь. Некоторые смогут окунуться в океан любви, а кому-то лучше не тратить деньги.

♌ Лев

Если вы снова оттолкнете от себя дорогого человека, то в скором будущем оттолкнут уже вас. Вырабатывающие негатив люди притягивают в свою жизнь только его же. Перепишите сценарий — верьте в лучшее и воплотите эту веру в реальности. Пусть этот день станет поворотным для вашей жизни.

Космический совет: сегодня отличный день, чтобы отказаться от негатива и изменить всю свою жизнь.

♍ Дева

Беда в том, что вы таите в себе негатив, Девы. Вы часто пересказываете истории о том, что пошло не так или как несправедливо с вами обошлись. Вам нужно изменить подход: сосредоточьтесь на всем хорошем в своей жизни, чтобы привлечь в свою жизнь позитив. Это поможет вам вынырнуть из мутных вод, как прекрасный розовый лотос.

Космический совет: в любой момент времени есть за что быть благодарным!

♎ Весы

Находящиеся в отношениях Весы обнаружат, что их любовь, как и хорошее вино, со временем становится только лучше. Обновите свои клятвы и пообещайте друг другу стать лучшей версией себя. Одиноким Весам звезды напоминают, что вы всегда можете это изменить. Не бойтесь сделать грандиозное признание, если на горизонте есть подходящий человек. Результат будет ошеломительным и приятно вас удивит.

Космический совет: для вас настало время любви!

♏ Скорпион

Вы использовали агрессию, чтобы донести свою точку зрения, но это никак не помогло делу. Почему бы немного не изменить подход? Почему бы не привнести в отношения больше любви и сострадания? Сегодня звезды призывают вас стать командным игроком. Таким образом вы преобразите как свои отношения, и дело наконец-то пойдет.

Космический совет: сдвинуться с мертвой точки вам помогут любовь и сострадание.

♐ Стрелец

Эти отношения, может быть, и помогали вам в прошлом, но сейчас они постепенно становятся для вас причиной страданий. Однако не спешите превращать другого человека в злодея вашей истории или повторять, что «хорошие вещи не длятся долго». Уменьшите немного масштаб, Стрельцы. Посмотрите на обстоятельства с более высокой точки зрения. Это поможет вам понять, что все и не хорошо, и не плохо. Лучшее, что вы можете сделать для себя на данный момент, — это двигаться дальше. Космический совет: в отношениях всегда сложно: не преувеличивайте, но и не преуменьшайте проблемы.

♑ Козерог

Сегодняшнее положение звезд приносит с собой чувство надежды и оптимизма, Козероги. Все не так идеально, как на картинке, но начинает налаживаться. Поблагодарите Вселенную за все уроки и заботу. Как только вы это сделаете, найдите минутку, чтобы сказать спасибо поддержавшим вас близким. Поддерживайте эти связи.

Космический совет: цените хорошие отношения со своими близкими и не забывайте в них вкладываться.

♒ Водолей

Для вас наступает важный момент Водолеи. Момент, за который вы неустанно боролись. Так что не уклоняйтесь от того, чтобы претендовать на главную сцену. Установление правильных связей на этом этапе может вывести вашу карьеру на новый уровень. Если вы изо всех сил пытались заставить окружающих обратить на вас внимание, скоро Вселенная подарит вам шанс стать заметным.

Космический совет: момент, которого вы так долго ждали, вот-вот наступит!

♊ Рыбы

Пришло время стать активнее в социальных сетях, Рыбы! Но прежде чем вы это сделаете, найдите минутку, чтобы задать себе вопрос: «В чем мое послание миру?» Это поможет вам делиться контентом осознанно. Аккуратность звезды также советуют проявить в финансовом плане. Не тратьте пока деньги без острой необходимости.

Космический совет: начните экономить деньги, сегодня можно делать только необходимые покупки.

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