Покровская об умершей внучке: «Настаивала, чтобы у нее были братья или сестры»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, что ее покойная внучка Лиза предчувствовала свой уход. Девочка несколько лет боролась с раком головного мозга. Лечение оказалось безуспешным — она скончалась совсем юной — в возрасте 15 лет. По словам мастера спорта, ее внучка просила родителей завести еще детей, как будто знала, что ей осталось жить совсем чуть-чуть. При этом девочки не стало через год после смерти ее дедушки — мужа Татьяны Покровской.

«Внучка болела сильно, это тоже повлияло на скорою кончину мужа, он переживал. Через год умерла Лиза. <…> После похорон я приехала в Россию, а дочь осталась в Бразилии, ведь она живет там. Дочка тогда была беременна. Лизонька же настаивала, чтобы у нее были братья или сестры, она как чувствовала все», — поделилась воспоминаниями тренер в беседе с Василием Коновым на его YouTube-канале.

Со своей единственной дочерью Татьяна Покровская видится редко. Наследница мастера спорта вместе с семьей живет в Бразилии. Из-за сильной занятости и пандемии коронавируса главный тренер по синхронному плаванью не может часто навещать свою дочь и внуков.

«Дочку с внуком не видела с прошлого сентября. Это плохо. Приедут они по возможности только в декабре. Я не могу сказать, что я хорошая бабушка, скорее я плохая бабушка. Не могу с внуками долго сидеть, просто опыта нет. Слава Богу, еще внуки по-русски разговаривают. Лизонька, которая умерла, вообще говорила только по-португальски», — рассказала мастер спорта.

71-летняя Татьяна Покровская несмотря на свой солидный возраст до сих ведет тренерскую деятельность. Под ее руководством российские синхронистки завоевали две золотых медали на Олимпиаде в Токио. Она также является вице-президентом федерации синхронного плавания России.

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