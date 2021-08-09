Смертельное «Ку-ку!»: вор умер от страха при попытке угнать машину в Петербурге

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Оксана Тарасова
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По словам несостоявшейся жертвы ограбления, отчасти он может быть виновником внезапной кончины угонщика.

Смертельное «Ку-ку!»: вор умер от страха при попытке угнать машину в Петербурге

Фото: depositphotos / welcomia

При вероятной попытке угнать автомобиль внезапно скончался житель Санкт-Петербурга, предположительно, испугавшись подошедшего к нему сзади хозяина машины. Инцидент произошел в ночь на 9 августа на улице Кораблестроителей. В полицию обратился владелец транспортного средства, который в некотором смысле повлиял на печальную судьбу вора.

Как рассказал правоохранителям несостоявшаяся жертва угона, на брелоке от автомобильного ключа сработала сигнализация, и он решил выйти во двор и проверить, все ли в порядке. Рядом со своей машиной он увидел молодого мужчину, лет 20 на вид, одетого во все черное.

Парень стоял к хозяину машины спиной и, наклонившись, пытался открыть капот. Подойдя сзади, владелец авто хлопнул вероятного взломщика по ягодицам. Но вместо того, чтобы остроумно заявить о себе, похоже, смертельно напугал. Предполагаемый вор упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Приехавшие по вызову растерянного петербуржца врачи и сотрудники полиции констатировали смерть.

Никаких других телесных повреждений на умершем правоохранители не обнаружили. Обстоятельства инцидента, а также истинные причины гибели предполагаемого автоугонщика выясняются.

5-tv.ru / Родственники погибшего

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России активизировались мошенники, ворующие деньги через дубликаты сим-карт. Особенно осторожными стоит быть индивидуальным предпринимателям и владельцем бизнеса.

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