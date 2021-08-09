Директор МакSим сообщила о переводе звезды в обычную палату: «Выписка не за горами»

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 3 387

Маргарита Соколова сообщила, что петь и летать пока певице запрещено.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Врачи приняли решение о переводе МакSим в обычную палату из отделения реанимации. Об этом на странице в Instagram сообщила директор певицы Маргарита Соколова.

«И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку», — не без гордости заявила она.

Instagram @sokllovamargarita

Соколова отметила, что пока не принято решение о выписке, но она точно «не за горами». При этом доктора, по ее словам отмечают, что успешный процесс выздоровления Марины Максимовой (Настоящее имя певицы — Прим.ред.) «редкий и уникальный случай». Впереди — длительное восстановление и необходимость пополнять силы. При этом знаменитость, как сообщает Соколова, уже может после столь длительной комы самостоятельно ходить, питаться и общаться со всеми.

«Петь и летать на самолетах ей пока запрещено. На какой срок? Будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких», — резюмировала директор.

Также она выразила особую благодарность и низкий поклон за спасение и самоотверженный труд врачам и персоналу больницы № 52, где спасали звезду.

В комментарии для 5-tv.ru Маргарита Соколова дополнила, что перевод в обычную палату должен произойти в ближайший час. Возможно, что после этого сама напишет пост на своей странице в Instagram. Ближайший год запрещено летать.

«Родственники пока еще навещать не могут, потому что она находится в красной зоне больницы, в которую не пускают. Пока общение по телефону», — добавила она.

Впервые о плохом самочувствии исполнительницы стало известно 12 июля 2021 года. После концерта в Казани она едва стояла на ногах. Пиар-менеджер звезды Яна Богушевская объяснила ее состояние обычным недомоганием, однако уже через три дня поклонники узнали о госпитализации МакSим.

Вскоре о проблемах со здоровьем певица рассказала фанатам на своей странице в Instagram, опубликовав пост из больницы. По словам звезды, ее легкие были поражены почти на 40%. Однако спустя время МакSим вовсе перестала выходить на связь с поклонниками — оказалось, что врачи ввели артистку в медикаментозную кому, чтобы не возникло кислородное голодание.

Позднее в прессе поступали сообщения об ухудшении здоровья Марины. Стало известно, что Максимову подключили аппарату ИВЛ, а затем перевели на ЭКМО. Кроме того, на фоне медикаментозного лечения у певицы обнаружили серьезное поражение печени, которое перешло в хроническую стадию.

Надо сказать, что за все время пребывания артистки в искусственной коме в СМИ не раз просачивались слухи о смерти МакSим. Однако поклонники звезды не поддавались на провокации в прессе и верили в скорейшее выздоровление кумира. Вскоре надежды фанатов оправдались — 23 июля представитель исполнительницы сообщила о положительной динамике в состоянии Марины Максимовой. Спустя время пиар-менеджер поделилась еще одной радостной вестью: звезда пришла в сознание после месячной медикаментозной комы и находится в прекрасном расположении духа.

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