Измены, мечты о детях, письмо после смерти: сложная история любви Высоцкого и Марины Влади

Их называли одной из самых красивых пар XX века. Владимир Высоцкий — поэт, актер и голос целой эпохи. Марина Влади — французская кинозвезда, обладательница приза Каннского фестиваля. Их любовь длилась 12 лет, но после смерти Высоцкого в 1980 году Влади хранила память о нем еще почти полвека.

Они принадлежали разным мирам. Он был артистом советского театра, чьи песни переписывали на магнитофоны по всей стране. Она — звездой французского кино, снимавшейся у известных европейских режиссеров.

Их отношения стали не только личной историей двух людей, но и частью культурной памяти. За красивым образом любви скрывались разлуки, сложные решения, разные страны и тяжелые испытания.

Две судьбы из разных миров

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До знакомства друг с другом Владимир Высоцкий и Марина Влади уже были известными людьми со сложившимися судьбами.

Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. После окончания Школы-студии МХАТ он начал актерскую карьеру, работал в театрах, а настоящую известность получил после прихода в Театр на Таганке в 1964 году.

Именно на сцене этого театра сформировался его уникальный образ артиста — человека, который говорил со зрителем о простых и сложных вещах без лишних слов. Его песни быстро становились популярными благодаря магнитофонным записям, хотя официально многие произведения не издавались.

К моменту встречи с Мариной Влади Высоцкий уже был известен как актер театра и кино. За его плечами были роли в фильмах «Вертикаль», «Короткие встречи», а также большая популярность среди зрителей.

Марина Влади родилась 10 мая 1938 года во Франции в семье русских эмигрантов. Ее настоящее имя — Марина Владимировна Полякова. Она начала сниматься в кино в подростковом возрасте и постепенно стала одной из заметных актрис французского кинематографа.

К концу 1960-х годов Влади уже была международной звездой. Она работала с известными европейскими режиссерами, снималась во Франции и Италии, а в 1963 году получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале за фильм «Современные люди».

До встречи с Высоцким актриса уже была трижды замужем. У нее были дети, карьера и жизнь, связанная с европейским кино. Она приехала в Москву не в поисках новой любви — их встреча произошла неожиданно.

Встреча на Таганке: «Я увидела не просто актера»

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин

Марина Влади приехала в Советский Союз в 1967 году на Московский международный кинофестиваль. Во время визита она попала на спектакль Театра на Таганке «Пугачев», где Владимир Высоцкий играл Хлопушу.

После спектакля их познакомили общие друзья. Среди них был режиссер и актер Максим Леон. После знакомства компания отправилась в ресторан, а затем продолжила вечер в квартире друзей.

Позже Влади вспоминала, что сначала не ожидала от этой встречи ничего необычного.

«Я приехала в 1967 году в Москву на кинофестиваль, и вместе с Максом Леоном мы пошли в Театр на Таганке. После спектакля он нас познакомил, потом мы поехали в ресторан ВТО, а затем сидели у Макса на квартире, слушали, как Володя пел. Мы подружились», — рассказывала Влади.

Главным моментом их сближения стали песни Высоцкого. Для французской актрисы он был не просто артистом советского театра — она увидела в нем человека с сильной внутренней энергетикой.

Позже Влади говорила:

«Потом он мне всю ночь пел песни. Мы долго оставались с ним только друзьями, а начали жить вместе намного позже».

После этой встречи они продолжали общаться. Их отношения развивались постепенно: сначала были дружба, письма и разговоры, затем — чувство, которое изменило жизнь обоих.

От дружбы к любви

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После знакомства с Влади Высоцкий продолжал работать в Театре на Таганке и сниматься в кино. В тот период его личная жизнь тоже менялась.

До встречи с французской актрисой он был женат на актрисе Людмиле Абрамовой. В этом браке родились два сына — Аркадий и Никита Высоцкие. Супруги развелись в 1968 году.

Марина Влади также проходила через перемены в личной жизни. Несмотря на внешнее благополучие и успех, она признавалась, что искала человека, рядом с которым могла бы чувствовать настоящую близость.

Постепенно дружеские отношения с Высоцким стали превращаться в любовь. Их связывали не только чувства, но и творчество. Влади была одной из первых людей за пределами СССР, кто увидел масштаб личности Высоцкого.

Для него она стала человеком из другого мира — европейского, свободного, связанного с большим кино.

Любовь между двумя странами

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После знакомства отношения развивались между Москвой и Парижем. Влади продолжала жить во Франции, Высоцкий — в Советском Союзе.

Они общались письмами и телефонными разговорами, встречались во время редких приездов актрисы в Москву и зарубежных поездок артиста.

1 декабря 1970 года Владимир Высоцкий и Марина Влади официально стали мужем и женой. Их свадьба стала событием, о котором говорили в артистической среде. Союз советского актера и французской кинозвезды выглядел необычным: она была признанной европейской знаменитостью, а он — артистом, которого знала вся страна, несмотря на сложное отношение официальной культуры к его песенному творчеству.

Однако после свадьбы их жизнь не стала проще.

Главным испытанием для пары оставалось расстояние. Высоцкий не мог свободно переехать во Францию, а Влади не могла постоянно находиться в СССР.

Их отношения существовали между гастролями, съемками и короткими встречами.

Марина Влади позже писала, что именно невозможность быть рядом постоянно стала одной из самых тяжелых сторон их брака.

В книге воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет» она рассказывала, что Высоцкий мечтал о ребенке, но обстоятельства не позволяли им создать обычную семью.

«В начале нашей совместной жизни ты мечтал о ребенке. Но наше положение, и без того трудное, было бы совершенно невыносимым, если бы между нами было маленькое существо», — писала Влади.

Париж, творчество и жизнь на расстоянии

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Несмотря на сложности, связанные с разными странами и постоянными разлуками, Владимир Высоцкий и Марина Влади старались проводить вместе как можно больше времени.

В начале 1970-х годов Высоцкий получил возможность чаще выезжать за границу. Он бывал во Франции, знакомился с европейской культурой и видел жизнь, которая сильно отличалась от советской действительности.

Марина Влади стала для него проводником в этот другой мир. Она познакомила его с французской литературой, искусством, кругом европейских деятелей культуры.

В 1975 году супруги некоторое время жили вместе в Париже. Для Высоцкого это было редкое ощущение другой жизни — без постоянных ограничений и привычной советской системы.

Однако окончательно переехать во Францию артист не мог. Его связывали Москва, Театр на Таганке, работа и зрители.

Высоцкий оставался одним из самых востребованных актеров страны. На сцене Таганки он играл главные роли, а его песни знали миллионы людей.

При этом его творчество продолжало существовать в особом положении. Магнитофонные записи распространялись по всей стране, но официальные издания его песен появлялись редко.

Для Влади было очевидно, что популярность мужа намного превышает официальное признание.

Женщина, которой Высоцкий посвящал стихи

Фото: © Getty Images/James Andanson/Contributor

Свои чувства к Марине Влади Владимир Высоцкий чаще выражал не в интервью, а в стихах и песнях.

Исследователи связывают с образом Влади ряд произведений, созданных в конце 1960-х и 1970-х годах. Среди них — стихотворение «Марине», песни «Дом хрустальный», «07», «Она была в Париже».

В этих произведениях появляются темы ожидания, расстояния и попытки сохранить близость, несмотря на обстоятельства.

Марина Влади стала одной из главных фигур позднего периода творчества Высоцкого. Она была не только любимой женщиной, но и человеком, которому он мог открыто говорить о своих переживаниях.

Влади вспоминала, что за внешней силой и известностью Высоцкого скрывался очень ранимый человек.

«Я хочу, чтобы его любили. Но любить можно реального человека. Высоцкий был очень простой и добрый человек, а зачем делать из него статую», — говорила актриса.

Она не пыталась представить мужа исключительно легендой. В своих воспоминаниях Влади рассказывала и о его сильных сторонах, и о сложностях, которые сопровождали их отношения.

«Я узнаю о твоих многочисленных изменах»

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К середине 1970-х годов Владимир Высоцкий находился на вершине популярности. Он продолжал играть в Театре на Таганке, сниматься в кино и выступать с концертами. Его знали во всех уголках страны, а песни становились частью повседневной жизни миллионов людей.

Однако за внешним успехом скрывались серьезные проблемы. У артиста ухудшалось здоровье. Большие нагрузки, вредные привычки, постоянные выступления и личные переживания постепенно отражались на его состоянии.

Марина Влади старалась помочь мужу. Она поддерживала его, пыталась организовать лечение и добиться помощи специалистов.

Позже она признавалась, что долго не могла полностью понять масштаб происходящего.

Вокруг Высоцкого всегда было много поклонниц. Его популярность делала его одним из самых известных мужчин страны, но для семьи это становилось дополнительным испытанием.

Влади рассказывала, что долго не хотела верить слухам об изменах мужа и пыталась объяснить изменения в их отношениях усталостью и сложностями семейной жизни.

«Я отношу твое охлаждение ко мне за счет усталости, обычной для супружеской пары, прожившей вместе больше 10 лет. Я не знала тогда, что это — из-за морфия. Я узнаю о твоих многочисленных изменах. Просто больная от ревности, я не понимаю того, что все это — отчаянные попытки уцепиться за жизнь, доказать себе самому, что ты еще существуешь», — писала Влади.

Она говорила, что в тот период не всегда могла увидеть за поступками Высоцкого его внутреннюю борьбу.

Последние годы любви и смерть Высоцкого

Фото: © Getty Images/Sophia MORIZET/Contributor vkvideo.ru/Легенда

Конец 1970-х стал для пары самым тяжелым периодом.

В 1978 году Владимир Высоцкий получил звание заслуженного артиста РСФСР. К этому моменту он уже был признан одним из самых известных актеров и авторов страны.

Однако проблемы со здоровьем продолжали усиливаться.

В 1979 году во время гастролей в Бухаре у Высоцкого произошла клиническая смерть. Врачи смогли его спасти, но после этого состояние артиста оставалось тяжелым. Несмотря на это, он продолжал работать.

Одной из самых известных его ролей стала роль Глеба Жеглова в телефильме «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина. Съемки проходили в 1978–1979 годах. Эта работа стала последней крупной экранной ролью Высоцкого и принесла ему огромную популярность уже после смерти.

Однако именно эту роль он хотел оставить в первый же съемочный день. Высоцкий сказал тогда режиссеру Говорухину: «Понимаешь, я чувствую, что мне уже мало жить осталось. Я не могу тратить год жизни на эту картину, отпусти меня».

«11 июня 1980 года. Ты уезжаешь из Парижа в Москву. Нам обоим тяжело и грустно. Мы устали. Три недели мы пытались остановить твою болезнь. Все тщетно. Мы едем в аэропорт. Я ничего не в силах сказать тебе, кроме банальных фраз. Мы уже далеко друг от друга. Последний поцелуй. Я медленно глажу тебя по небритой щеке. И эскалатор уносит тебя вверх. Ты в последний раз машешь мне рукой. Я больше не вижу тебя», — вспоминала Влади.

О том, что любимого больше нет в живых аткриса узнала по телефону.

«В 4 часа утра 25 июля я просыпаюсь в поту, зажигаю свет, сажусь на кровать. На подушке красный след. Я раздавила огромного комара. Я, не отрываясь, смотрю на подушку, меня словно заколдовало это яркое пятно. Звонит телефон, я знаю, что услышу не твой голос: „Володя умер“. Вот и все. Два коротких слова, сказанных незнакомым голосом», — писала она.

За месяц до смерти Высоцкий написал любмой письмо, которое Влади прочтет уже после кончины мужа.

«Мариночка, любимая моя, я смогу найти выход. Главное — я хочу, чтобы ты оставила мне надежду. Ты единственная, благодаря кому я смогу снова встать на ноги. Я люблю тебя и не хочу, чтобы тебе было плохо. Потом все встанет на место, и мы будем жить счастливо», — написал Высоцкий.

Жизнь после Высоцкого

Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Марина Влади пережила его на 46 лет. После смерти Владимира Высоцкого она не поставила свою жизнь на паузу. Спустя несколько лет она вновь вышла замуж.

В 1981 году ее супругом стал врач Леон Шварценберг — известный французский онколог, с которым актриса прожила несколько лет. Позже Влади состояла в отношениях с другими мужчинами, однако ни один из этих союзов не стал для нее таким значимым, как история с Высоцким.

Несмотря на новый этап жизни, актриса никогда не скрывала, что именно Владимир Высоцкий оставался главным мужчиной в ее судьбе.

В своих интервью и воспоминаниях Влади говорила о нем не только как о великом артисте, но и как о человеке, с которым была связана самая сильная любовь ее жизни.

Она не идеализировала их отношения и рассказывала о сложностях брака, расстоянии и тяжелых периодах, но спустя десятилетия после смерти Высоцкого продолжала называть его особенным человеком.

«Это была любовь всей моей жизни», — так Влади неоднократно характеризовала свои отношения с Высоцким.

Для нее их история не закончилась в день его смерти. Она продолжалась в воспоминаниях, книгах и многочисленных рассказах о человеке, который навсегда изменил ее судьбу.