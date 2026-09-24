«Понесет наказание»: Туск сделал заявление после нападения в церкви

Премьер Польши сделал заявление после нападения с ножом в Ярославе

Гражданин Украины, устроивший нападение с ножом в церкви польского города Ярослав, понесет наказание по всей строгости закона. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Убийца из Ярослава находится в руках польской полиции. Ведутся следственные действия. Преступник — гражданин Украины. Он понесет наказание по всей строгости польских законов», — написал глава польского правительства в соцсети X (бывший Twitter). Он также выразил соболезнования родственникам погибшего и пострадавших.

По данным полиции Ярослава, нападавшим оказался 31-летний гражданин Украины. Мужчина с ножом атаковал священнослужителей и прихожан в одном из местных храмов. В результате нападения пострадали пять человек — четверо мужчин и одна женщина. Всех доставили в больницу, однако один из пострадавших скончался от полученных травм. Подозреваемого задержали на месте.

Ранее в Польше также сообщалось о других инцидентах с участием граждан Украины. В частности, 10 августа на строительном объекте в Янувке-Первой правоохранители задержали 44-летнего украинца, которого подозревали в нападении на коллег. По версии полиции, мужчина избил металлической трубой женщину и еще одного работника, после чего оба потеряли сознание. Потерпевшие рассказывали, что конфликт начался без очевидной причины.

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