США передали Сирии 36 похищенных исторических ценностей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Артефакты были изъяты у музея и частных коллекционеров после расследования контрабанды.

США передали Сирии 36 похищенных исторических ценностей

Фото: manhattanda.org/Офис окружного прокурора Манхэттена

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США вернули Сирии 36 древних артефактов общей стоимостью свыше пяти миллионов долларов. Об этом сообщил окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг.

Среди переданных предметов оказался каменный рельеф из древнего города Пальмира, а также 14 мозаик, которые были похищены с территории древнеримской виллы в Сирии. Эти экспонаты входили в число артефактов, незаконно ввезенных в Нью-Йорк ливанским контрабандистом Жоржем Лотфи, находящимся в международном розыске.

Часть предметов изъяли из коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Для передачи Сирии учреждение передало 13 экспонатов. Еще четыре артефакта были изъяты из личной коллекции американского коллекционера древнего искусства Майкла Стейнхардта.

Поверенный в делах Сирии в США Мохамед Насер Канатри заявил, что возвращение культурных ценностей стало примером сотрудничества двух стран в вопросах защиты исторического наследия.

Ранее сообщалось, что США исключили Сирию из списка стран — спонсоров терроризма. Это решение сняло ряд ограничений, связанных с экономической помощью, экспортом оборонной продукции и некоторыми финансовыми операциями.

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