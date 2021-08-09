Дочь жертвы ЧП во Владикавказе рассказала о последних часах жизни своей матери

В одной из клиники Владикавказа в результате прорыва трубы с кислородом погибли девять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ. Дочь одной из жертв трагедии в беседе с 5-tv.ru рассказала о последних часах жизни своей матери.

По ее словам, в тот день внуки пожилой женщины отправились навестить ее. За несколько часов до страшного инцидента пациентка была в сознании, а врачи уверяли, что она поправляется.

«Она полностью была адекватная, в сознании, она разговаривала. Еще в три часа дня дети были у нее, она с ними разговаривала. Она попросила, чтобы ей купили еды, дочка ее покормила. В 15:40 разговаривали медиками из реанимации, они сказали, что все было нормально, что у нее все стабильно и все хорошо. А потом связь прервалась», — поделилась Елена Лучкина.

По ее словам, информация о странном происшествии в больнице появилась в интернете еще задолго до официальных комментариев должностных лиц.

«Мы увидели в соцсетях, что там что-то неладное. Мы стали звонить — ни один номер там не отвечал. Дочка, которая работает в той клинике, не могла дозвониться коллегам, никто не брал трубку. А в 19:45 позвонили и сказали, что мама умерла», — рассказала женщина.

В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту гибели девяти человек. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жертвами ЧП стали пациенты в крайне тяжелом состоянии с обширным поражением легких. Все они были подключены к аппаратам ИВЛ, но из-за аварии кислород прекратил поступать в каналы медицинского оборудования.