Звезда «В бой идут одни «старики» Талашко об обвинениях: «Раздевал? Целовал?»

Известного актера, запомнившегося российским зрителям по всеми любимому фильму «В бой идут одни «старики» Владимира Талашко обвиняют в домогательствах.

Украинский актер преподает в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Именно со стороны студенток и абитуриенток этого вуза были высказаны претензии в адрес 75-летнего артиста.

Истории девушек, которые обвиняют Талашко в некорректном поведении, собрал в Facebook сценарист Богдан Панкрухин.

Владимир Талашко отрицает все обвинения, утверждая, что никакого интимного общения со студентками и абитуриентками у него не было.

«Раздевал? Целовал? Такого не было. Не помню, не знаю. Не знаю, не было. Какого-то общения интимного не было», — ответил артист украинскому телеканалу.

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что проведет служебное расследование в вузе, где преподает актер.