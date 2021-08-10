Звезда «В бой идут одни «старики» Талашко об обвинениях: «Раздевал? Целовал?»
Обвинения в харассменте посыпались на знаменитого актера от студенток и абитуриенток.
Фото, видео: ТАСС / Толочко Виктор, YouTube @ТСН
Известного актера, запомнившегося российским зрителям по всеми любимому фильму «В бой идут одни «старики» Владимира Талашко обвиняют в домогательствах.
Украинский актер преподает в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Именно со стороны студенток и абитуриенток этого вуза были высказаны претензии в адрес 75-летнего артиста.
Истории девушек, которые обвиняют Талашко в некорректном поведении, собрал в Facebook сценарист Богдан Панкрухин.
Владимир Талашко отрицает все обвинения, утверждая, что никакого интимного общения со студентками и абитуриентками у него не было.
«Раздевал? Целовал? Такого не было. Не помню, не знаю. Не знаю, не было. Какого-то общения интимного не было», — ответил артист украинскому телеканалу.
Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что проведет служебное расследование в вузе, где преподает актер.
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