Жорин о проверке Mercury: Наконец-то ФАС занялись делом, а не Моргенштерном

Антимонопольщики подозревают группу компаний Mercury, владеющую ЦУМом и ДЛТ, в ценовом сговоре на рынке люксовых товаров. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила проверить холдинг. Новость очень порадовала звездного адвоката Сергея Жорина. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам юриста, ФАС, которую в последнее время очень интересовало творчество рэпера Моргенштерна, давно пора заняться делом.

«Это действительно хорошая новость. Если проверка действительно будет объективная и беспристрастная, то это очень хорошо, потому что, на мой взгляд, ФАС именно этим и должен заниматься, а не постоянно проверять Моргенштерна. Поэтому новость позитивная, направлена на защиту потребителей и предотвращение картельных сговоров. Это прямая непосредственная работа Федеральной антимонопольной службы. Хорошо, что ФАС перешел к своим прямым обязанностям после очень пристального внимания к Моргенштерну», — сказал Сергей Жорин.

Напомним, что ранее Монгенштерна заподозрили в пропаганде запрещенных веществ. Треки музыканта были направлены на различные лингвистические экспертизы. Также в клипах Моргенштерна усмотрели не только пропаганду наркотиков, но и оскорбление чувств верующих. Речь шла, в частности, о клипе на песню «Новая волна». Что касается самого артиста, он высмеял тех, кто счел его творчество противозаконным и вспомнил, как несколько лет назад ради пиар-шутки сжег 100 тысяч рублей. Сейчас, пошутил он, произошло примерно то же самое — рэпер выплатил штраф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает группу компаний Mercury, которая является владельцем одного из крупнейших торговых центров в Европе — ЦУМа, в международном ценовом сговоре на рынке брендовой продукции, в том числе, при реализации товаров онлайн. Максимальное наказание за участие в картельном сговоре — до 15% от годовой выручки компании. При этом известно, что оборот организаций, входящих в Mercury, по итогам 2020 года превысил 90 миллиардов рублей. Также за ограничение конкуренции российские законы предусматривают и уголовную ответственность.