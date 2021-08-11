🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 августа, растущая Луна в знаке Дева благотворно повлияет на решение вопросов относительно образа жизни, здоровья и питания. Отличное время для того, чтобы приобрести абонемент в бассейн или спортзал, отказаться от вредных привычек. Сегодня также стоит посвятить себя кропотливой работе, требующей особого внимания — той, что вы так долго откладывали на потом. В период роста Луны многие почувствуют себя лучше физически и эмоционально, станут более активными и энергичными. Воспользуйтесь моментом и направьте все силы на достижение ранее поставленных целей. При этом важно взвешивать каждый свой шаг, сопоставлять все «за» и «против», соблюдать гармонию во всех сферах жизни.

♈ Овен

Вам не кажется, что вопросы, которые так давно беспокоят, пора обсудить? В ваших отношениях наметились нежелательные тенденции, но, если будете молчать о своих чувствах, лучше не станет. Вызовите своего возлюбленного на честный разговор и поделитесь своими переживаниями. Старайтесь говорить конструктивно, не провоцируйте конфликт. Если необходимо, подготовьтесь к диалогу — запишите то, что хотите сказать. Это поможет сформулировать мысли и лучше донести свою позицию.

Космический совет: пришло время для откровенного разговора о ваших отношениях с партнером.

♉ Телец

Учиться никогда не поздно — это факт. Новые знания открывают новые перспективы — еще один факт. Поэтому не скупитесь в вопросе своего образования, утоляйте жажду знаний и открытий. Все вложения в эту область окупятся неминуемо и стократно, в этом можете не сомневаться. В ближайшее время вы будете на особом эмоциональном подъеме, что поможет лучше усваивать информацию, так что подумайте еще раз об учебном курсе, что заинтересовал вас недавно.

Космический совет: не прекращайте своего образования, оно откроет новые возможности в будущем.

♊ Близнецы

Периодически опустить руки и сдаться хочется практически каждому человеку на Земле. В своем отчаянном бессилии перед обстоятельствами вы не одиноки. Но это проходит, как и все трудности, сменяется радостными днями, достижениями и победами. Не поддавайтесь коварному унынию, оно затягивает в пучину тяжелых мыслей и может привести вас к депрессии. Твердо верьте в светлое будущее — это удержит на плаву!

Космический совет: сохраняйте позитивный настрой, что бы ни случилось, все ваши беды временны.

♋ Рак

Вы ведете себя как совершенно обезумевший трудоголик в последнее время, завелись настолько, что забыли — в жизни есть не только работа, деловые встречи и карьерные планы. Ваш ответственный подход к жизни, безусловно, похвален, но быть целеустремленным — не значит, не давать себе отдохнуть и расслабиться. Ослабьте хватку хоть на мгновение, посвятите время себе и близким. Небольшой перерыв не только вернет к реальности, но и зарядит энергией на дальнейшие свершения.

Космический совет: чуть меньше серьезности, вы слишком напряжены!

♌ Лев