В сети обсуждают видео «заблудившегося» у Белого дома Байдена

Опубликованное американским изданием The Hill видео, на котором президент Джо Байден идет по дорожке к Белому дому в сопровождении двух агентов охраны, стало предметом споров пользователей в сети. В какой-то момент кажется, что американский лидер идет не совсем туда, куда нужно, как будто забыл дорогу, но его направляет охрана.

Увиденное на записи послужило поводом для политических оппонентов действующего президента вновь вернуться к обсуждению его здоровья. Уже не в первый раз его поведение или высказывания становятся основанием для подозрений у него каких-либо заболеваний.

President Biden returns to the White House after spending time in Wilmington, Delaware pic.twitter.com/RopGCgStGR