В сети обсуждают видео «заблудившегося» у Белого дома Байдена

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Надежда Квашенко
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Многим пользователям показалось, что американский лидер выглядит несколько дезориентированным в пространстве.

В сети обсуждают видео «заблудившегося» у Белого дома Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras

Опубликованное американским изданием The Hill видео, на котором президент Джо Байден идет по дорожке к Белому дому в сопровождении двух агентов охраны, стало предметом споров пользователей в сети. В какой-то момент кажется, что американский лидер идет не совсем туда, куда нужно, как будто забыл дорогу, но его направляет охрана.

Увиденное на записи послужило поводом для политических оппонентов действующего президента вновь вернуться к обсуждению его здоровья. Уже не в первый раз его поведение или высказывания становятся основанием для подозрений у него каких-либо заболеваний.

«Можем ли мы в следующий раз получить президента помоложе?»

«Черт, он с каждым днем ​​выглядит старше»;

«Они должны указывать, чтобы показать ему, куда идти, точно так же, как они должны записывать то, что он должен сказать», — прокомментировали запись пользователи.

Однако в Сети нашлись и те, кто пришел к выводу, что агент просто попросил президента проследовать обходным путем. Ранее поведение американского президента неоднократно вызывало недоуменные вопросы о том, насколько состояние здоровья 78-летнего президента позволяет ему успешно справляться с обязанностями на своем высоком посту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ошибка Джо Байдена в речи о стимулировании граждан приходить на прививочные пункты едва не вызвала ажиотаж, в результате которого миллионы американцев начали штурмовать пункты вакцинации. Ведь президент назвал места, где за укол дают по 100 тысяч долларов. Но Байден быстро поправился — в Миннестоте, Нью-Мексико и Северной Каролине предлагают только по 100 долларов.

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