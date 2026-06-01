Немецкий автопром вступает в гонку вооружений

На военные рельсы свернул немецкий автопром. Заводы, которые раньше производили известные во всем мире машины, собираются выпускать дроны, боевые снаряды и комплектующие для танков.

Новость об этом уже обернулась бунтами рабочих. Почему они недовольны? И почему воинственно настроенный канцлер Мерц очень скоро рискует потерять свое кресло — знает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

От «народного автомобиля» — к военной машине. Цвет хаки — уже в базе. Боевые версии пикапов и даже туристического микроавтобуса от Volkswagen. «Баварские моторы» — теперь тоже в основном «танковые». Оливковые тягачи MAN. И самый буквальный переход на военные рельсы в Германии — на заводе гражданских поездов: рядом с двухэтажными пассажирскими вагонами теперь еще и такая военная платформа — Leopard, Puma, Boxer.

Германское машиностроение полностью сворачивает с автобана, вступая в гонку вооружений.

«Прежде всего речь идет о военном транспорте. В этой области мы поддерживаем контакты с рядом военных компаний», — заявил генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме.

Но это ли не свидетельство глубочайшего поражения уже на старте, когда только гособоронзаказ становится последним шансом на спасение.

«Речь идет о потере не десятков, а уже более ста тысяч рабочих мест в немецком автопроме, и еще больше рабочих мест будет перенесено за границу. И людям пытаются объяснить, что теперь, по сути, можно перейти к военной экономике — и это якобы сохранит сотрудников. Но мы все знаем: военная экономика никогда не создавала благосостояния, она всегда его разрушала», — заявил глава профсоюза работников автомобильной промышленности DAS ZENTRUM Оливер Хильбургер.

Все это Германия проходила в самые темные свои времена. В 1930–1940-х годах, когда государству тоже нужна была только война, и Mercedes давал авиадвигатели, и Opel возил вермахт, и BMW выпускали те самые мотоциклы для разведки и десанта.

Сегодняшний арсенал уже не ограничивается только колесной техникой: VW совместно с Rafael договаривается о производстве компонентов для ПВО «Железный купол» и различных бронемашин. А именитые поставщики различных автокомпонентов вместо подшипников и карбюраторов берутся за выпуск снарядов и дронов. Porsche пока один в этом поле не воин: решил просто дать деньги — 100 миллионов евро в оборонный фонд.

Но уличные художники уже представляют, чем всезакончится, расклеивая на столбах листовки: электрический Taycan с гусеницами вместо колес и танковой башней на крыше. И как бы все эти дула не повернулись в итоге в сторону самого германского правительства.

Рабочие в фирменных спецовках на массовых протестах призывают не исполнять, в самом деле, преступных приказов.

«Руководство концернов поддерживает все, что предлагает правительство: будь то зеленый энергопереход или конфронтация с Россией. А это делает невыносимой нашу жизнь, простых рабочих», — заявил представитель Берлинского подразделения Mercedes-Benz Йенс Тимер.

В самой коалиции зреет чуть ли не антивоенный заговор против Мерца — вплоть до скорой рокировки канцлера. И в Бундестаге звучат обвинения в тот же адрес: у власти оружейное лобби, экономическая модель — на крови.

«Вы потенциально провоцируете войны в других регионах, чтобы военная промышленность могла продолжать выживать. Мы не можем думать о том, чтобы обеспечить рабочие места за счет жизней других людей, поддерживая войны в других странах», — заявил депутат Бундестага от Левой партии Мирзе Эдис.

Череда политических ошибок, а вовсе не внешние угрозы довела до такого упадка: отказ от дешевого газа, торговые войны с США, завышенные ожидания от перехода на электромобили и полная сдача позиций китайскому автопрому.

Новая немецкая автореальность — пристройки прямо вплотную к салонам традиционных брендов, салоны китайских марок. Это они теперь высокотехнологичнее, надежнее, дешевле.

Да только и сами немецкие автобаны вовсю перестраивают под прохождение отнюдь не гражданских машин. Самый обычный день в ФРГ, попавший на видеорегистратор: военные колонны Бундесвера заняли всю правую полосу, отрабатывая, по всей видимости, высокоскоростной марш-бросок.

