Толстой рассказал, что ждет оскорбившего русских людей экс-посла Азербайджана

Экс-посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде позволил себе публично оскорбить русских. Он записал видеообращение, в котором, в частности, сравнил людей с грязными животными. По мнению вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, этот поступок не останется безнаказанным.

«Бывший азербайджанский посол на камеру назвал русских свиньями. Дипломат хоть и бывший, прекрасно чувствует, что можно, а чего нельзя. Последствий не боится ни он, ни те, кто в национальных республиках, ставших по доброй воле России молодыми, но не независимыми государствами, оскорбляет сегодня Россию и русских», — заметил Толстой.

Он подчеркнул, что Вагабзаде рано или поздно придется извиняться за свои слова. По мнению Толстого, пренебрежительное отношение к другому народу недопустимо.

«Простить может один человек другого. Но оскорбления народа, веры и государства остаются в истории отношений между странами», — указал вице-спикер Госдумы в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вместе со всеми русскими людьми Исфандияр Вагабзаде оскорблял и бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Последний, узнав об этом, потребовал завести уголовное дело на экс-посла. Кроме того, российский политик заявил, что обязательно обсудит поступок обидчика с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В МИД иностранного государства комментировать слова Вагабзаде пока не спешат. В Министерстве уточнили, что не готовы давать оценку поступку мужчины, поскольку он более не является сотрудником.