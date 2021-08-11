Экс-супруга Мамаева опубликовала компромат на него в ответ на новые иски

Пока футболист Павел Мамаев подает иски к своей бывшей супруге Алане, та ведет информационную войну. Женщине не нравится, что спортсмен выставляет себя перед судом прекрасным человеком, умаляя при этом ее заслуги. Больше всего модель раздражает то, что экс-ухажер без всяких на то оснований задумал отобрать общую дочку. В Instagram звезда опубликовала ролик, показав публике, с кем придется жить девочке, если ее отнимут.

Алана Мамаева выложила видеозапись, на которой футболист ведет себя достаточно странно. Его речь постоянно прерывается, а слова путаются. Фанаты предположили, что Павел совершенно нетрезв.

«Отец года», — подписала видео экс-супруга спортсмена.

Далее в сторис Алана указала, что незадолго до того, как был записан ролик, футболист приглашал в гости маленькую наследницу. С кем и где находился ребенок, пока «примерный отец культурно отдыхал», — звезда не знает.

«Видела его вчера с подбитым глазом и другой бабой. Где же Надюха?» — намекали на измену Мамаева новой любовнице фолловеры.

Бывшая супруга футболиста не нашла ответа на эти комментарии.

Instagram @alana_mamaeva

«Утро.ру» напоминает, что Алана Мамаева решила развестись с мужем-футболистом, узнав о его измене. Нет так давно модель заявила, что разлучница — ее хорошая знакомая, блогер Надежда Санько. Звезда обвинила «неугодную» в меркантильности и заверила публику, что у пары не будет счастья.

Ранее 5-tv.ru рассказал, от кого Алана Мамаева может родить третьего ребенка.