Эксперт рассказал о разработке, которая может быть в деле Куранова о госизмене

В деле о государственной измене генерального директора и главного конструктора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова может фигурировать проект гиперзвукового самолета «Аякс» — уникальной и перспективной разработки советских и российских ученых. Как заявил военный эксперт Алексей Леонков, подобными технологиями не обладает сегодня ни одно государство мира, включая США.

По словам эксперта, разработка «Аякса» началась в начале 1980 годов в НПО «Ленинец», где было сформировано научно-техническое направление, занимавшееся проблемами создания гиперзвуковых самолетов с уникальными энергетическими характеристиками для военно-воздушных сил. В 1990-е исследования продолжились в СКБ «Нева», на базе которого была создана группа из ведущих сотрудников ряда предприятий, работавших в области современной гиперзвуковой скорости полета.

«Предполагалось, что „Аякс“ будет летать на больших скоростях. Была даже разработана серия экспериментальных летательных аппаратов под названием „Нева“, которые должны были стать демонстраторами технологии. <…> В 1995 году были представлены варианты компоновочных схем этого летательного аппарата: крупномасштабная модель многоцелевого гиперзвукового самолета, а также некоторые концепты — воздушно-космического самолета, двухступенчатой аэрокосмической системы и транспортного гиперзвукового самолета», — рассказал Леонков в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Эксперт утверждает, что США на сегодня не располагают гиперзвуковыми технологиями, подобными проекту «Аякс», несмотря на то, что утверждают обратное. Об отсутствии данных разработок, по словам Леонкова, практически открыто заявила счетная палата конгресса США, которая проверяет финансы, потраченные на исследовательские программы, в том числе на гиперзвуковые технологии. В то же время Соединенные Штаты пытаются всеми силами заполучить эти технологии, в частности, за счет своих европейских партнеров, указывает эксперт.

«Сейчас США пытаются объединить проектом гиперзвука для НАТО все научно-исследовательские организации, которые есть в Европе. <…> Там есть огромное количество организаций, которые имеют даже аэродинамические гиперзвуковые установки и проводили те или иные изыскания. Они находятся в Великобритании, Франции, Германии, Италии. И вот эти организации должны быть объединены для того, чтобы коллективным разумом США получили наконец-то технологии гиперзвука, которыми они потом „щедро поделятся“ со всеми участниками этого проекта», — рассказал Леонков.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, руководителя «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова задержали в Москве по подозрению в измене Родине. По предварительной информации, он мог передавать данные о научных разработках гражданину иностранного государства.