Появились кадры последствий взрыва газового баллона в переполненном автобусе в Воронеже

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Игорь Рязов
Эксклюзив 1 057

На фото и видео с места ЧП видно, что из-за взрыва маршрутка лишилась правого борта и части крыши.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Взрыв в маршрутке Воронежа

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные фото и видео с места взрыва газового баллона в переполненном автобусе в Воронеже. На кадрах видно, что из-за маршрутка лишилась правого борта и части крыши.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из маршрутных автобусов. Газобаллонного оборудования на нем установлено не было. Пострадали не менее десяти человек — по разным данным от 11 до 12. Очевидцы сообщали, что одной женщине оторвало ноги.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и причина ЧП устанавливаются.

Появились кадры последствий взрыва газового баллона в переполненном автобусе в Воронеже

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5-tv.ru

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Взрыв в маршрутке Воронежа
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