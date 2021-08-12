Появились кадры последствий взрыва газового баллона в переполненном автобусе в Воронеже

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные фото и видео с места взрыва газового баллона в переполненном автобусе в Воронеже. На кадрах видно, что из-за маршрутка лишилась правого борта и части крыши.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в одном из маршрутных автобусов. Газобаллонного оборудования на нем установлено не было. Пострадали не менее десяти человек — по разным данным от 11 до 12. Очевидцы сообщали, что одной женщине оторвало ноги.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и причина ЧП устанавливаются.