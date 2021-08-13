Ни себе ни людям: Токсичные персонажи из советских фильмов — мнение психолога
В чем не права Ольга Рыжова в «Служебном романе»? Чему стоит поучиться у Катерины из фильма «Москва слезам не верит»? В чем главная проблема героев картины «Курьер»?
Фото: Кадр из фильма «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов, 1977 год. Фото «Кинопоиск»
За десятки лет мы успели полюбить героев советской киноклассики, приняв их чаяния и мечты. Однако с точки зрения психологии в действиях некоторых персонажей проглядываются симптомы ментального нездоровья. Например, токсичности. 5-tv.ru выяснил у психолога Наталья Георгиевой, что на самом деле подразумевается под этим понятием через героев известных картин эпохи СССР.
Наталья Георгиева
Психолог
Юрий Самохвалов из «Служебного романа»
Токсичный человек в «Служебном романе», с точки зрения психологии, это Юрий Самохвалов. Он выставляет напоказ свои материальные достижения и уговаривает друга приударить за начальницей ради повышения по службе. При этом со стороны Самохвалов — примерный семьянин и хороший специалист.
«Вся токсичная информация о тебе — она от тебя. Поэтому то, что ты сам говоришь о себе, то и возвращается к тебе в обратную сторону. Если вокруг тебя создается токсичное поле, это означает, что ты вызвал огонь на себя. Токсична не Шура, а токсичен Самохвалов», — рассказала эксперт.
Герой Олега Басилашвили, на первый взгляд, пытается избежать интрижки на работе. Однако он продолжает обмениваться с Ольгой Рыжовой записками. Он даже подключает к этому делу подчиненную Шуру, тем самым вовлекая ее в свои нездоровые отношения с Рыжовой.
А вот активистка из бухгалтерского отдела Шура, которая многим видится токсичной героиней, таковой на самом деле не является. По словам психолога, в поведении Шуры нет патологии.
«Она просто исполняла свою работу. Она здесь не виновата, она просто считала, что она выполняет свою какую-то функцию по защите Самохвалова», — объяснила психолог.
Родион из «Москва слезам не верит»
Оскароносный фильм Владимира Меньшова — это пестрая палитра человеческих судеб, характеров и их пороков. В числе героев картины есть и самый настоящий токсичный человек — Родион. Мужчина работает на телевидении и, узнав, что Катерина из обеспеченной семьи, решает за ней приударить. Его отношение к девушке основано не на искренних чувствах, а на корысти.
Роман этой пары оканчиваются прозаично. Их ожидает тяжелый разрыв, а много лет спустя они встретятся вновь, но Катерина на этот раз окажется мудрее. Ее поведение — пример того, как надо вести себя с токсичными людьми. Она разговаривает с Родионом спокойно, но в нужный момент в силах сказать «нет».
«Токсичны — это те, кто ломает жизнь другим, чтобы получить личную выгоду. Вот в этом заключается токсичность. С такими людьми надо быть сильными и не давать себя использовать, потому что, как только ты проявишь слабость, они сразу же вовлекутся в твою жизнь», — пояснила психолог Наталья Георгиева.
Ольга Рыжова из «Служебного романа»
Зависть, как и ревность, толкает людей на ужасные поступки. Она разрушает не только социальную жизнь индивидуума, но пагубно сказывается на его ментальном здоровье. В советском кинематографе чувство зависти испытывает Ольга Рыжова.
Оказавшись в гостях у отвергнутого воздыхателя, она видит, как хорошо он устроился: работал в Швейцарии, живет в богато обставленной квартире, счастливо женат. Сама она не одинока — замужем и воспитывает сына, — но качество жизни у нее куда ниже, чем у супруги Самохвалова.
«Такого человека нужно пожалеть, потому что ему всегда плохо, ему всегда мало. Это люди недовольные собственной жизнью», — рассказала психолог.
В фильме «Служебный роман» на первый план выставлены отношения Ольги и Юрия. Но девушка критикует стряпню жены коллеги и заявляет, что она бы приготовила лучше. Ольга всеми силами пытается переманить мужчину к себе, хотя ее брак в полном порядке. Тем не менее она хочет жить жизнью супруги Самохвалова. Ослепленная его социальным статусом, возможностями и, в конце концов, хорошим ремонтом, Ольга силится склонить начальника к измене.
По словам эксперта Натальи Георгиевой, избавиться от зависти человеку поможет достижение собственных целей. Это может быть что угодно: от коррекции фигуры до написания книги. Благоприятный опыт на какое-то время отвлечет человека от неудовлетворенности собственной жизнью. Однако полностью избавиться от чувства зависти ему поможет работа со специалистом.
Катя Кузнецова из «Курьера»
Катя Кузнецова — представительница «золотой молодежи» 80-х. Она носит брендовые вещи, яркие украшение и учится в МГУ. Отец девушки — профессор. Он расписал жизнь дочери на годы вперед, не поинтересовавшись, чего она сама хочет. В какой-то момент Катя рассказывает о своих мечтах родителям, после чего следует скандал. Кроме того, девушка, заводит роман с неприятным ее отцу молодым человеком.
Многие могли бы назвать Катю токсичным подростком. Мол, она специально идет против воли родителей. Когда те дают ей хорошее образование и хорошо заботятся о ней, девушка озабочена разве что вопросами личной жизни. Но у психолога другой взгляд на ситуацию.
«Это не токсичность, это извечная проблема отцов и детей. Токсичные мероприятия — это такие, как секта, банды, наркодилеры. Токсичность проявляется в том, когда подростков вовлекают в антисоциальную деятельность за счет внутреннего проникновения, внедрения к подростку», — рассказала Наталья Георгиева.
Эксперт напомнила, подросткам не нужно бороться с родителями. Последним тоже не следует расценивать поступки детей как осознанное противодействие воле взрослых. Решить проблемы поможет самоанализ, а лучше — разговор со специалистом.
«С родителями не нужно бороться, с ними нужно находить общий язык. Родителям — учиться понимать своих детей. Вот тогда можно решать какие-то совместные проблемы и не будет никакой токсичности», — рассказала эксперт.
Подростки смотрят на мир другими глазами, нежели взрослые. Многое для них в новинку и кажется перспективным. У их родителей тем временем есть жизненный опыт, на который они привыкли опираться. Они могут не поддержать инициативу ребенка начать певческую карьеру. Но вовсе не потому, что не любят его и желают, чтобы тот жил как им будет угодно. Эти люди тоже уже пережили переходный возраст и видели, к чему приводит юношеское легкомыслие. Они всеми силами пытаются обезопасить свое чадо от лишних разочарований. Подростки в свою очередь, идя на риск и будучи азартны в своих начинаниях, поступают так не из желания уколоть родителей. Просто, в отличие от взрослых, они в начале своего пути, когда принято искать свою дорогу.
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