За десятки лет мы успели полюбить героев советской киноклассики, приняв их чаяния и мечты. Однако с точки зрения психологии в действиях некоторых персонажей проглядываются симптомы ментального нездоровья. Например, токсичности. 5-tv.ru выяснил у психолога Наталья Георгиевой, что на самом деле подразумевается под этим понятием через героев известных картин эпохи СССР.

Наталья Георгиева

Психолог

Юрий Самохвалов из «Служебного романа»

Кадр из фильма «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов, 1977 год. Фото: «Кинопоиск»

Токсичный человек в «Служебном романе», с точки зрения психологии, это Юрий Самохвалов. Он выставляет напоказ свои материальные достижения и уговаривает друга приударить за начальницей ради повышения по службе. При этом со стороны Самохвалов — примерный семьянин и хороший специалист.

«Вся токсичная информация о тебе — она от тебя. Поэтому то, что ты сам говоришь о себе, то и возвращается к тебе в обратную сторону. Если вокруг тебя создается токсичное поле, это означает, что ты вызвал огонь на себя. Токсична не Шура, а токсичен Самохвалов», — рассказала эксперт.

Герой Олега Басилашвили, на первый взгляд, пытается избежать интрижки на работе. Однако он продолжает обмениваться с Ольгой Рыжовой записками. Он даже подключает к этому делу подчиненную Шуру, тем самым вовлекая ее в свои нездоровые отношения с Рыжовой.

А вот активистка из бухгалтерского отдела Шура, которая многим видится токсичной героиней, таковой на самом деле не является. По словам психолога, в поведении Шуры нет патологии.

«Она просто исполняла свою работу. Она здесь не виновата, она просто считала, что она выполняет свою какую-то функцию по защите Самохвалова», — объяснила психолог.

Родион из «Москва слезам не верит»

Кадр из фильма «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 год. Фото: «Кинопоиск»

Оскароносный фильм Владимира Меньшова — это пестрая палитра человеческих судеб, характеров и их пороков. В числе героев картины есть и самый настоящий токсичный человек — Родион. Мужчина работает на телевидении и, узнав, что Катерина из обеспеченной семьи, решает за ней приударить. Его отношение к девушке основано не на искренних чувствах, а на корысти.

Роман этой пары оканчиваются прозаично. Их ожидает тяжелый разрыв, а много лет спустя они встретятся вновь, но Катерина на этот раз окажется мудрее. Ее поведение — пример того, как надо вести себя с токсичными людьми. Она разговаривает с Родионом спокойно, но в нужный момент в силах сказать «нет».

«Токсичны — это те, кто ломает жизнь другим, чтобы получить личную выгоду. Вот в этом заключается токсичность. С такими людьми надо быть сильными и не давать себя использовать, потому что, как только ты проявишь слабость, они сразу же вовлекутся в твою жизнь», — пояснила психолог Наталья Георгиева.

Ольга Рыжова из «Служебного романа»

Кадр из фильма «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов, 1977 год. Фото: «Кинопоиск»

Зависть, как и ревность, толкает людей на ужасные поступки. Она разрушает не только социальную жизнь индивидуума, но пагубно сказывается на его ментальном здоровье. В советском кинематографе чувство зависти испытывает Ольга Рыжова.

Оказавшись в гостях у отвергнутого воздыхателя, она видит, как хорошо он устроился: работал в Швейцарии, живет в богато обставленной квартире, счастливо женат. Сама она не одинока — замужем и воспитывает сына, — но качество жизни у нее куда ниже, чем у супруги Самохвалова.

«Такого человека нужно пожалеть, потому что ему всегда плохо, ему всегда мало. Это люди недовольные собственной жизнью», — рассказала психолог.

В фильме «Служебный роман» на первый план выставлены отношения Ольги и Юрия. Но девушка критикует стряпню жены коллеги и заявляет, что она бы приготовила лучше. Ольга всеми силами пытается переманить мужчину к себе, хотя ее брак в полном порядке. Тем не менее она хочет жить жизнью супруги Самохвалова. Ослепленная его социальным статусом, возможностями и, в конце концов, хорошим ремонтом, Ольга силится склонить начальника к измене.

По словам эксперта Натальи Георгиевой, избавиться от зависти человеку поможет достижение собственных целей. Это может быть что угодно: от коррекции фигуры до написания книги. Благоприятный опыт на какое-то время отвлечет человека от неудовлетворенности собственной жизнью. Однако полностью избавиться от чувства зависти ему поможет работа со специалистом.

Катя Кузнецова из «Курьера»

Кадр из фильма «Курьер», реж. Карен Шахназаров, 1986 год. Фото: «Кинопоиск»

Катя Кузнецова — представительница «золотой молодежи» 80-х. Она носит брендовые вещи, яркие украшение и учится в МГУ. Отец девушки — профессор. Он расписал жизнь дочери на годы вперед, не поинтересовавшись, чего она сама хочет. В какой-то момент Катя рассказывает о своих мечтах родителям, после чего следует скандал. Кроме того, девушка, заводит роман с неприятным ее отцу молодым человеком.

Многие могли бы назвать Катю токсичным подростком. Мол, она специально идет против воли родителей. Когда те дают ей хорошее образование и хорошо заботятся о ней, девушка озабочена разве что вопросами личной жизни. Но у психолога другой взгляд на ситуацию.

«Это не токсичность, это извечная проблема отцов и детей. Токсичные мероприятия — это такие, как секта, банды, наркодилеры. Токсичность проявляется в том, когда подростков вовлекают в антисоциальную деятельность за счет внутреннего проникновения, внедрения к подростку», — рассказала Наталья Георгиева.

Эксперт напомнила, подросткам не нужно бороться с родителями. Последним тоже не следует расценивать поступки детей как осознанное противодействие воле взрослых. Решить проблемы поможет самоанализ, а лучше — разговор со специалистом.

«С родителями не нужно бороться, с ними нужно находить общий язык. Родителям — учиться понимать своих детей. Вот тогда можно решать какие-то совместные проблемы и не будет никакой токсичности», — рассказала эксперт.

Подростки смотрят на мир другими глазами, нежели взрослые. Многое для них в новинку и кажется перспективным. У их родителей тем временем есть жизненный опыт, на который они привыкли опираться. Они могут не поддержать инициативу ребенка начать певческую карьеру. Но вовсе не потому, что не любят его и желают, чтобы тот жил как им будет угодно. Эти люди тоже уже пережили переходный возраст и видели, к чему приводит юношеское легкомыслие. Они всеми силами пытаются обезопасить свое чадо от лишних разочарований. Подростки в свою очередь, идя на риск и будучи азартны в своих начинаниях, поступают так не из желания уколоть родителей. Просто, в отличие от взрослых, они в начале своего пути, когда принято искать свою дорогу.