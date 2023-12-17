Можно ли определить бесплодного мужчину по внешности?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 972 0

Уролог Лычагин: определить бесплодного мужчину можно по внешности

Можно ли определить бесплодного мужчину по внешности?

Фото: Depositphotos / IuriiSokolov

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Эксперт Андрей Лычагин предостерегает: если хочется родить здоровых детей и не мучиться с зачатием, выбирать партнера нужно предельно внимательно.

Когда у влюбленных не получается завести ребенка, подозрения сразу падают на женщину: может, нездорова? В ряде случаев, это действительно так. Однако никто не отменял и мужского бесплодия. Даже несмотря на то, что представителю сильного пола очень не хочется быть «виноватым».

Можно ли спрогнозировать сложности с зачатием, взглянув на кавалера? Врач уролог-андролог Андрей Лычагин абсолютно в этом уверен. Говоря о проблеме родительства, эксперт описал четыре физических признака, которые укажут на скромные мужские возможности.

Шансов мало, потому что…

Лычагин заметил, что внешность и общее состояние ухажера могут рассказать о нем все и даже больше. Врач уверен, например, что мужчина с лишним весом в редких случаях может стать отцом. Дело в том, что на качестве фертильности очень сильно сказываются обменные процессы. Если с ними проблема, проблема будет и при зачатии.

Если кавалер ведет сидячий образ жизни, то качество его спермы будет очень плохим. Мало того, что неподвижный ухажер рискует располнеть, из-за постоянного сидения нарушится и кровоток в его малом тазу. Отсюда так называемые «застои» и прочие неприятные диагнозы. К слову, постоянная нервная нагрузка и хроническая усталость оказывают на «офисный планктон» такой же, крайне негативный эффект.

Наличие гормональных или аутоиммунных заболеваний — серьезные факторы, приводящие к мужскому бесплодию, отметил медик. В группе риска, в частности, мужчины, страдающие сахарным диабетом.

«Сперма — зеркало здоровья мужчины. Если он здоров физически, у него будет хорошая сперма. А если есть проблемы со здоровьем, то и с семенем будет непорядок!» — подчеркнул Андрей Лычагин.

Никто не отменял и возрастной фактор. Чем ближе ухажер к пенсионному возрасту, тем меньше у него шансов стать отцом здорового малыша. Врач отметил, что в теории и в 35, и в 80 лет мужчина может зачать ребенка. Но на практике удачи у пожилых случаются крайне редко.

«Репродуктивный возраст заканчивается не только у женщин, но и у мужчин. С годами сперма становится не такой уж фертильной, увеличивается количество разрывов ДНК внутри сперматозоидов. Это приводит к проблемам. Забеременеть от юноши куда проще, чем от пожилого дяденьки. Хотя и последнее гипотетически возможно», — написал уролог в статье для WDay.ru.

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