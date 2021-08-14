Знаки судьбы: как Вселенная помогает людям сделать правильный выбор

Наш мир поистине велик, многогранен и непостижим, и все в нем взаимосвязано. Так и человек, что является неотъемлемой частью необъятной Вселенной, связан с ней, будто родственники кровными узами. Каждый день у каждого из нас возникает множество вопросов, ответы на которые не всегда получается найти.

Человек постоянно вынужден делать выбор, но порой принятие решения дается невероятно трудно. Ответы на все душевные терзания находятся вокруг нас, уверена медиум, экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман. Нужно лишь уметь их разглядеть.

«Наша жизнь является отражением нашего сознания, все события и процессы являются его проекцией. Поскольку в нашем сознании все взаимосвязано, то все события так же связаны между собой. Наша жизнь в основе своей предопределена, и все давно уже случилось, поэтому если вы не знаете, куда двигаться дальше, либо мучаетесь каким-то вопросом, просто попросите Вселенную вам помочь», — учит медиум.

Анна Гехман уверена, что высшие силы постоянно посылают человеку знаки. Если научиться распознавать их — а для этого в первую очередь нужно быть очень внимательным — можно открыть в себе дар ясновидения.

Впрочем, существует ряд примет, которые уже давно известны специалистам в области тонких материй. Некоторые происшествия, даже незначительные на первый взгляд, могут быть теми самыми сигналами из космоса. О некоторых знаках Вселенной ведический астролог рассказала 5-tv.ru.

Приметы, которые всегда сбываются

«Если вы споткнулись на лестнице или на улице, это дурной знак. Он говорит о том, что в вашей жизни произойдет неприятное событие, возникнут какие-то проблемы. А вот если вы упали с лестницы, то у вас возникнут серьезные проблемы с деньгами. Если падает нож или вилка, это плохой знак, а если нож упал и воткнулся в землю, знак прекрасный. Особенно, если вы находитесь в ожидании ответа на какой-то мучающий вас вопрос», — отмечает эксперт.

Как отметила Гехман, когда что-то падает и разбивается — это нехорошее предзнаменование. Также нежелательно, чтобы в момент принятия решения вы наблюдали, как кто-то выходит из помещения. В таком случае лучше отказаться от задуманного. А если в минуту сомнений кто-то к вам пришел или что-то принес (курьер, например), Вселенная говорит вам «да»!

«Другой пример. Вы сидите в ресторане, и вам сделали предложение. Вы не знаете, что ответить, и в этот момент к вам навстречу идет грязный, неопрятный человек, либо возлюбленный пришел в грязной или мятой рубашке, или он испачкал ее при вас, например, облив вином, либо вокруг происходит какая-то ссора, что-то неприятное, безусловно ответ — нет! Если же наоборот — вы видите какую-то приятную картину — безусловно нужно соглашаться!» — считает экстрасенс.

Анна Гехман рекомендует каждому почаще прислушиваться к себе, к голосу интуиции, так называемому внутреннему голосу — душа всегда знает ответ на вопрос. Обращайте внимание на знаки, они повсюду — в транспорте, в простой беседе двух близких людей, на рекламных баннерах, в эфире радио и книгах.

«Вы сами поймете, что вам нужно. Просто задайте вопрос и поверьте, он не заставит себя ждать! А если каждое утро, просыпаясь, вы будете видеть что-то прекрасное, ваша жизнь будет наполнена только позитивными событиями», — заключила медиум.

Ранее 5-tv.ru разбирался, почему могут часто болеть маленькие дети: экстрасенс Анна Гехман рассказала о сглазе, карме и прочих факторах риска для мам и их малышей