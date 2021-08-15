Опубликовано архивное интервью с погибшим в Турции легендой морской авиации РФ Кузнецовым

При крушении российского пожарного самолета в Турции погибли восемь человек. Среди жертв трагедии оказался и летчик, имеющий статус легенды авиации Евгений Кузнецов. По печальной иронии судьбы, пилот был одним из главных испытателей Бе-200 — самолета, на борту которого он провел последние минуты жизни.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось архивное интервью с Кузнецовым, где авиатор рассказывает о воздушном судне. В частности, он назвал Бе-200 «дружелюбным самолетом» и поделился, не жалеет ли он, что оставил испытания истребителей и пересел на самолет-амфибию.

«Самолет изумительный, очень легкий в управлении, дружелюбный. Я всю жизнь летал на истребителе, в частности, на Су-33. Приняли решение, что Бе-200 управлять очень легко. Конечно, он „петли“ всякие не крутит, но горизонтальное маневрирование у него на высоте», — подчеркнул пилот.

Крушение российского самолета в Турции произошло 14 августа. В результате трагедии погибли пятеро российских военных и трое турецких граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ о награждении погибших при крушении Бе-200 Орденом Мужества посмертно.