Названы предварительные версии крушения российского Бе-200 в Турции
Трагедия произошла 14 августа на востоке страны неподалеку от города Кахраманмараш.
Фото, видео: 5-tv.ru
Экипаж разбившегося в Турции Бе-200 посмертно награжден орденами Мужества. В эти минуты идет опознание тел погибших — выжить в результате катастрофы не удалось никому.
За работой российских военнослужащих наблюдали отдыхающие. Самолеты набирали воду из Средиземного моря и проходили над пляжами с туристами. Они и запечатлели, не исключено, что последний, полет Бе-200. На фюзеляже отчетливо видно число 20.
Жертвами крушения стали восемь человек, включая пятерых россиян. При столкновении корпус самолета полностью разрушился и сгорел. Осталась только хвостовая часть с рулями и стабилизаторами.
Уже названы предварительные причины трагедии. Вся последняя информация — у корреспондента МИЦ «Известия» Кирилла Полякова.
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