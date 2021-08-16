Названы предварительные версии крушения российского Бе-200 в Турции

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Трагедия произошла 14 августа на востоке страны неподалеку от города Кахраманмараш.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Крушение самолета Бе-200 в Турции

Экипаж разбившегося в Турции Бе-200 посмертно награжден орденами Мужества. В эти минуты идет опознание тел погибших — выжить в результате катастрофы не удалось никому.

За работой российских военнослужащих наблюдали отдыхающие. Самолеты набирали воду из Средиземного моря и проходили над пляжами с туристами. Они и запечатлели, не исключено, что последний, полет Бе-200. На фюзеляже отчетливо видно число 20.

Жертвами крушения стали восемь человек, включая пятерых россиян. При столкновении корпус самолета полностью разрушился и сгорел. Осталась только хвостовая часть с рулями и стабилизаторами.

Уже названы предварительные причины трагедии. Вся последняя информация — у корреспондента МИЦ «Известия» Кирилла Полякова.

Самолет Бе-200 «Альтаир» — это российский самолет-амфибия, разработанный ТАНТК имени Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе. В 2008 году производство Бе-200 перенесено на ТАНТК имени Бериева.

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