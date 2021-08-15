Неизвестные расстреляли 28-летнего юношу на Кутузовском проспекте в Москве

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Алиса Маркова
Эксклюзив 3 402

По данным 5-tv.ru, преступление было совершено в ночь на воскресенье, 15 августа.

Фото, видео: depositphotos / AndrewLozovyi

Неизвестные расстреляли 28-летнего юношу на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru. Согласно имеющимся данным, преступление было совершено в ночь на воскресенье, 15 августа.

По предварительной информации, погибшим является уроженец Махачкалы Гасан А. Он хотел сбежать и спрятаться от злоумышленников во дворах, но делать это ему не удалось.

Как рассказала официальный представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Обстоятельства происшествия выясняются.

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