Борца с коррупцией из Петербурга задержали при получении взятки

Главный борец с коррупцией в Северо-западном таможенном управлении задержан за взятку. Как стало известно 5-tv.ru, начальника службы по противодействию коррупции Максима Розсыпало оперативники ФСБ взяли с поличным в момент, когда он получал крупную сумму. Следственный комитет уже возбудил в отношении высокопоставленного таможенного офицера уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.

По информации 5-tv.ru, на занимаемой должности Розсыпало находился около года, не отметившись за это время какими-либо результативными действиями по пресечению коррупционных проявлений.

В то же время офицер зарекомендовал себя как человек склонный к употреблению горячительных напитков. Не исключено, что выпивал он и на рабочем месте.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, экс-главу УМВД по Камчатскому краю Михаила Киселева задержали за злоупотребления. По информации местных СМИ, в отношении него возбуждены два уголовных дела, которые, предположительно, могут быть связаны прошлогодними расследованиями в отношении троих высокопоставленных полицейских, подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере от браконьеров.