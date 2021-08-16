Борца с коррупцией из Петербурга задержали при получении взятки

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 025

В отношении высокопоставленного офицера таможенной службы Максима Розсыпало уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Борца с коррупцией из Петербурга задержали при получении взятки

Фото: РИА Новости / ФСБ РФ

Главный борец с коррупцией в Северо-западном таможенном управлении задержан за взятку. Как стало известно 5-tv.ru, начальника службы по противодействию коррупции Максима Розсыпало оперативники ФСБ взяли с поличным в момент, когда он получал крупную сумму. Следственный комитет уже возбудил в отношении высокопоставленного таможенного офицера уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.

По информации 5-tv.ru, на занимаемой должности Розсыпало находился около года, не отметившись за это время какими-либо результативными действиями по пресечению коррупционных проявлений.

В то же время офицер зарекомендовал себя как человек склонный к употреблению горячительных напитков. Не исключено, что выпивал он и на рабочем месте.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, экс-главу УМВД по Камчатскому краю Михаила Киселева задержали за злоупотребления. По информации местных СМИ, в отношении него возбуждены два уголовных дела, которые, предположительно, могут быть связаны прошлогодними расследованиями в отношении троих высокопоставленных полицейских, подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере от браконьеров.

Борца с коррупцией из Петербурга задержали при получении взятки

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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