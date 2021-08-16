Принц Уильям обеспокоился состоянием Елизаветы II из-за скандала с насилием

Принц Уильям беспокоится о состоянии королевы Елизаветы II из-за нового скандала вокруг королевской семьи. На днях ее сына, принца Эндрю, обвинили в сексуальном насилии.

После того как 61-летний герцог Йоркский получил обвинение, всем членам монаршей семьи пришлось временно уехать из Букингемского дворца, сообщают британские СМИ.

Отмечается, что больше всего ситуация беспокоит принцев Чарльза и Уильяма. Они убеждены, что принц Эндрю больше никогда не сможет вернуться к общественной жизни, однако переживают о последствиях, которые скандал может оказать на королеву, учитывая, что она и так многое пережила за последние месяцы.

Впервые принца Эндрю обвинили в насилии еще два года назад, тогда он отступил от королевских обязанностей. Недавно американка Вирджиния Робертс подала очередной иск в городской суд Нью-Йорка против герцога Йоркского, обвинив его в нанесении побоев и умышленном причинении морального вреда. В иске 38-летней Робертс утверждается, что много лет назад по приказу близкого друга принца Джеффри Эпштейна она три раза имела интимную связь с Эндрю.

Сейчас принц Уильям и остальные старшие члены семьи опасаются, что новый скандал нанесет значительный удар по репутации каждого из них.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, принца Чарльза приводит в бешенство то, что его брат, принц Эндрю, и британская писательница Сара Фергюсон живут вместе после развода. Официально бывшие супруги разошлись еще в 1996 году, однако спустя 25 лет до сих пор сожительствуют под одной крышей в Королевской ложе, которая находится в Большом Виндзорском парке.