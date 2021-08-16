Несколько человек погибли из-за стрельбы американских военных в аэропорту Кабула
Воздушная гавань столицы Афганистана осталась последним объектом, подконтрольным силам стран НАТО.
Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler
Несколько человек погибли в аэропорту Кабула. Они стали жертвами предупредительного огня американских военных, которые пытались призвать толпу, рвущуюся на взлетное поле, к порядку и стреляли в воздух. Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас в аэропорту столицы Афганистана царят хаос и давка, вылететь пытаются сотни людей. Идет массовая эвакуация сотрудников дипломатических миссий, однако покинуть страну пытаются и местные жители, опасающиеся прихода к власти представителей запрещенной в России террористической организации «Талибан»*.
Как ранее отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, многие люди надеяться на помощь американцев, однако ответа они пока не получили.
Аэропорт Кабула остается последним объектом, подконтрольным НАТО, безопасность в котором обеспечивают военные силы США, Великобритании и Турции.
Накануне талибы вошли в столицу и заняли президентский дворец. Глава республики Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
Ранее 5-tv.ru писал, что представители запрещенного в России движения «Талибан» отказались принимать власть от президента Афганистана Гани.
* — запрещена в РФ.
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