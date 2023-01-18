Слабое сравнение: чем похожи и чем отличаются конфликты на Украине и в Афганистане

Политолог Иван Мезюхо и военный обозреватель Виктор Литовкин раскритиковали высказывание американского аналитика Скотта Хортона о «тайном плане» США о повторении афганского приема.

Сложившаяся сегодня ситуация на Украине имеет кое-что общее с войной в Афганистане 40 лет назад, однако намного больше в них различий. Об этом 5-tv.ru рассказали политолог Иван Мезюхо и военный обозреватель Виктор Литовкин.

За разъяснениями к экспертам 5-tv.ru обратился на фоне активного обсуждения в русской прессе слов американского политического обозревателя Скотта Хортона. По словам аналитика, у США был «тайный план» в отношении России. Он заключался в поддержке повстанческого движения в западной части Украины против российских сил на востоке.

Этим же приемом, по мнению Скотта Хортона, Вашингтон прежде воспользовался в Афганистане. Якобы с помощью поддержки моджахедов и Усамы бен Ладена ему удалось обанкротить СССР. Сейчас Белый дом поддерживает Украину с той же целью — чтобы ослабить Москву, подытожил мысль обозреватель на YouTube-канале Judging Freedom.

Не надо бездумно сравнивать Украину и Афганистан

www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez; 5-tv.ru

Политолог Иван Мезюхо сначала рассказал 5-tv.ru, что общего между сегодняшним вооруженным конфликтом и 40-летней давности.

«Что на Украине, что в Афганистане — Соединенные Штаты сунули свой нос. И были заинтересованы в братоубийственной мясорубке. Более того, наверное, и будущее так же может объединить эти две точки земного шара. В том плане, что из Афганистана американцы уже сбежали, а из Украины им предстоит бежать», — отметил эксперт.

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А далее начинаются различия. На Украине США приложили большие усилия, чтобы распространять националистические идеи. Например, долгие годы финансировали лагеря для молодежи с националистическим уклоном. В них подросткам прививали ненависть к русским и русской культуре, а также занимались спортивно-военной подготовкой. Сегодня часть выходцев из этих лагерей остервенело сражаются против российских сил. В Афганистане такой идеологической работы не проводилось.

«Афганистан называют „Кладбищем трех империй“. Наверное, такая историческая формулировка, действительно, оправдана. Там своя специфика <…> Украина же обладает своей, другой спецификой. Столетиями земли современной Украины входили в состав Российской империи. И сегодня речь идет о восстановлении исторической справедливости. Мы сегодня защищаем часть своего народа, потому что русские и украинцы — по большому счету, один народ. О чем не раз говорил наш президент Владимир Путин. И Российская Федерация не завязнет на Украине так же, как когда-то Советский Союз завяз в Афганистане», — подчеркнул Иван Мезюхо

В заключение политолог нашел еще кое-что общее между конфликтами на Украине и в Афганистане — представители США обязательно «побегут из Украины так же, как из Афганистана» в обозримом будущем. Нужно только приготовиться к поиску остающихся на освобожденных землях диверсантов.

На Украине нет повстанцев, как в Афганистане

© РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

Военный обозреватель Виктор Литовкин резко раскритиковал мнение Скотта Хортона. По его мнению, ситуации на Украине и в Афганистане не совпадают совершенно.

«В Афганистане свободолюбивые племена, которые между собой враждуют все время, но мгновенно сплачиваются в борьбе против появившегося там иностранного захватчика. Это было на протяжении всех веков, начиная с Александра Македонского. А какие повстанческие движения на западной Украине? Там никогда не было повстанческого движения. Были бандеровцы после войны. Но это не повстанческое движение», — отметил военный обозреватель.

Виктор Литовкин пояснил, что на Украине действовали вооруженные бандиты, а не повстанцы. Они убивали прогрессивных людей — приезжавших учителей, врачей, агрономов, инженеров и других. Еще одно различие — Запад не посылал в Афганистан столько оружия.

«В Афганистане у моджахедов не было крупнокалиберного оружия. Им не поставляли ни системы залпового огня, ни гаубицы, ни какое другое крупное вооружение. Которое поставляют США сейчас украинским националистам и неофашистам. И не только США, но и весь блок НАТО», — подытожил эксперт.

Историческая справка

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. После начала страны Запада начали накачивать Украину оружием и ввели беспрецедентные экономические санкции против РФ.

Советские войска вошли в Афганистан в декабре 1979 года по просьбе властей страны, чтобы предотвратить угрозу иностранного военного вмешательства. В итоге они оказались втянуты в разгоравшуюся в Афганистане гражданскую войну. СССР выступил на стороне правительства, а США поддержали оппозицию в виде моджахедов. Противостояние продолжалось до февраля 1989 года — 2 238 дней. По итогам кампании генерал-полковник Борис Громов заявил, что советские войска выполнили в Афганистане свои задачи (в отличие от США во Вьетнаме) и вернулись на родину.

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